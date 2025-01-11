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Кварацхелия попросил «Наполи» продать его в нынешнее трансферное окно

Конте: Кварацхелия попросил «Наполи» продать его в нынешнее трансферное окно
Главный тренер итальянского клуба Антонио Конте сообщил, что лидер сборной Грузии хочет покинуть «Наполи» немедленно. Кварацхелия может продолжить карьеру в ПСЖ
Хвича Кварацхелия
Хвича Кварацхелия (Фото: Francesco Pecoraro / Getty Images)

Лидер сборной Грузии и «Наполи» Хвича Кварацхелия попросил руководство клуба продать его в зимнее трансферное окно. Об этом рассказал главный тренер итальянской команды Антонио Конте, которого цитирует Football Italia.

«Он попросил клуб продать его. Игрок подтвердил мне свое решение. Лично я очень разочарован, потому что потратил шесть месяцев, пытаясь заставить Хвичу почувствовать себя в центре обновленной команды. Сейчас я должен сделать шаг назад. Я не могу удерживать цепями тех, кто хочет уйти», — сказал Конте.

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Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что французский «Пари Сен-Жермен» уже договорился с Кварацхелией о личном контракте. Переговоры между клубами продолжаются, трансфер может обойтись ПСЖ в €80 млн.

Кварацхелия в 2019–2022 годах играл в России за «Локомотив» и «Рубин». Он покинул казанский клуб в марте 2022 года, перейдя в батумское «Динамо», а с сезона 2022/23 играет в «Наполи». В нынешнем сезоне у него 19 матчей, пять голов и три ассиста в итальянском клубе.

На счету 23-летнего футболиста 17 голов в 40 матчах за сборную Грузии.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Наполи чемпионат Италии по футболу Хвича Кварацхелия ПСЖ
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