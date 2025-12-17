 Перейти к основному контенту
Спорт
0

Киевское «Динамо» назначило нового главного тренера

Игорь Костюк утвержден главным тренером киевского «Динамо»
Игорь Костюк утвержден главным тренером киевского клуба, лишившись приставки и.о.
Игорь Костюк
Игорь Костюк (Фото: ФК «Динамо» (Киев))

Игорь Костюк назначен главным тренером киевского «Динамо», сообщила пресс-служба клуба.

С 28 ноября, после отставки Александра Шовковского, он работал с командой в качестве исполняющего обязанности главного тренера. Сейчас Костюка утвердили на пост главного тренера.

Ранее 50-летний Костюк возглавлял молодежную команду «Динамо», был тренером киевского ЦСКА.

В качестве игрока Костюк является двукратным чемпионом Украины в составе «Динамо» (1996, 2000) и обладателем Кубка страны (1999/2000).

В нынешнем сезоне после 16 туров «Динамо» занимает четвертое место в чемпионате Украины, набрав 26 очков. Лидируют «ЛНЗ Черкассы» и «Шахтер» (по 35).

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Динамо Киев

