Киевское «Динамо» назначило нового главного тренера
Игорь Костюк назначен главным тренером киевского «Динамо», сообщила пресс-служба клуба.
С 28 ноября, после отставки Александра Шовковского, он работал с командой в качестве исполняющего обязанности главного тренера. Сейчас Костюка утвердили на пост главного тренера.
Ранее 50-летний Костюк возглавлял молодежную команду «Динамо», был тренером киевского ЦСКА.
В качестве игрока Костюк является двукратным чемпионом Украины в составе «Динамо» (1996, 2000) и обладателем Кубка страны (1999/2000).
В нынешнем сезоне после 16 туров «Динамо» занимает четвертое место в чемпионате Украины, набрав 26 очков. Лидируют «ЛНЗ Черкассы» и «Шахтер» (по 35).
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».