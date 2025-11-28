Киевское «Динамо» уволило главного тренера
Александр Шовковский уволен с поста главного тренера киевского «Динамо». Об этом сообщается на сайте украинского футбольного клуба.
Такое решение было принято после поражения в матче общего этапа Лиги конференции от кипрской «Омонии» (0:2).
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Игорь Костюк, возглавлявший молодежную команду «Динамо».
«Динамо» располагается на 27-й строчке в турнирной таблице, проиграв три матча из четырех и набрав только три очка. В чемпионате Украины команда после 13 туров занимает седьмое место, набрав 20 очков.
Бывший голкипер сборной Украины Александр Шовковский возглавил «Динамо», где он провел всю свою карьеру и является рекордсменом по числу матчей, в ноябре 2023 года, сменив Мирчу Луческу. Под его руководством команда выиграла чемпионат Украины в сезоне 2024/25 и завоевала серебро в сезоне 2023/24.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили