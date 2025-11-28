 Перейти к основному контенту
Спорт
0

Киевское «Динамо» уволило главного тренера

Киевское «Динамо» уволило Шовковского с поста главного тренера
Александр Шовковский покинул «Динамо». Такое решение было принято после поражения от кипрской «Омонии» в Лиге конференций
Александр Шовковский
Александр Шовковский (Фото: Stuart Franklin / Getty Images)

Александр Шовковский уволен с поста главного тренера киевского «Динамо». Об этом сообщается на сайте украинского футбольного клуба.

Такое решение было принято после поражения в матче общего этапа Лиги конференции от кипрской «Омонии» (0:2).

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Игорь Костюк, возглавлявший молодежную команду «Динамо».

«Динамо» располагается на 27-й строчке в турнирной таблице, проиграв три матча из четырех и набрав только три очка. В чемпионате Украины команда после 13 туров занимает седьмое место, набрав 20 очков.

Бывший голкипер сборной Украины Александр Шовковский возглавил «Динамо», где он провел всю свою карьеру и является рекордсменом по числу матчей, в ноябре 2023 года, сменив Мирчу Луческу. Под его руководством команда выиграла чемпионат Украины в сезоне 2024/25 и завоевала серебро в сезоне 2023/24.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Динамо Киев
