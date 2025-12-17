ВЦИОМ: 43% болельщиков считают неважным вопрос лимита на легионеров в РПЛ

ВЦИОМ выяснил, как болельщики относятся к лимиту на легионеров в РПЛ

46% опрошенных считают вопрос лимита на легионеров важным для себя, 43% — неважным

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Среди российских болельщиков отсутствует консенсус в отношении возможного ужесточения лимита на легионеров в российском футболе. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа.

Почти каждый второй опрошенный считает для себя важным вопрос о лимите на легионеров (46%), почти столько же — неважным (43%).

В качестве потенциальных плюсов от ужесточения лимита респонденты видят больше возможностей для молодых российских игроков (55%), долгосрочное развитие отечественного футбола (32%), сокращение расходов клубов на контракты легионеров (28%) и рост внимания клубов к внутренним академиям и школам (27%).

Среди минусов — рост зарплат российских футболистов (27%), падение уровня игры (23%) и снижение конкуренции для российских игроков (22%).

Опрос показал, что 67% опрошенных считают легионеров залогом повышения качества игры. 49% болельщиков отметили, что легионеры заметно повышают качество турнира, а 60% — что их участие добавляет первенству страны зрелищности и яркости.

Объем целевой выборки опроса ВЦИОМа среди целевой группы «футбольные болельщики» составил 1023 респондента.

На данный момент клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь легионеров, при этом игроки из стран Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия) не считаются легионерами.

Министр спорта Михаил Дегтярев ранее сообщил, что новый лимит предполагает снижение на одного легионера каждый год до сезона 2028/29.