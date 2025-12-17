ВЦИОМ выяснил, как болельщики относятся к лимиту на легионеров в РПЛ
Среди российских болельщиков отсутствует консенсус в отношении возможного ужесточения лимита на легионеров в российском футболе. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМа.
Почти каждый второй опрошенный считает для себя важным вопрос о лимите на легионеров (46%), почти столько же — неважным (43%).
В качестве потенциальных плюсов от ужесточения лимита респонденты видят больше возможностей для молодых российских игроков (55%), долгосрочное развитие отечественного футбола (32%), сокращение расходов клубов на контракты легионеров (28%) и рост внимания клубов к внутренним академиям и школам (27%).
Среди минусов — рост зарплат российских футболистов (27%), падение уровня игры (23%) и снижение конкуренции для российских игроков (22%).
Опрос показал, что 67% опрошенных считают легионеров залогом повышения качества игры. 49% болельщиков отметили, что легионеры заметно повышают качество турнира, а 60% — что их участие добавляет первенству страны зрелищности и яркости.
Объем целевой выборки опроса ВЦИОМа среди целевой группы «футбольные болельщики» составил 1023 респондента.
На данный момент клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь легионеров, при этом игроки из стран Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия) не считаются легионерами.
Министр спорта Михаил Дегтярев ранее сообщил, что новый лимит предполагает снижение на одного легионера каждый год до сезона 2028/29.
