Дегтярев заявил, что лимит на легионеров в РПЛ будет гуманным

Министр спорта сообщил, что количество легионеров будет снижаться на одного человека каждый год

Михаил Дегтярев (Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press)

Новый лимит на легионеров в российском футболе будет гуманным, заявил ТАСС министр спорта Михаил Дегтярев.

Министр отметил, что приказ о новом лимите на легионеров лежит у него на столе с лета. «Он предполагает снижение на одного легионера каждый год до сезона 2028/29. Очень гуманный подход, хирургический», — сказал Дегтярев.

По словам Дегтярева, это самое мягкое решение, какое вообще может быть со стороны государства в этом отношении. «Я бы на месте футбольных функционеров митинг провел в поддержку», — заключил министр.

На данный момент клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь легионеров, при этом игроки из стран Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия) не считаются легионерами.

Дегтярев ранее говорил, что лимит на легионеров планируется с 2028 года ужесточить до десяти в заявке и до пяти на поле вместо нынешних 13 и восьми соответственно.