Дегтярев заявил, что лимит на легионеров в РПЛ будет гуманным
Новый лимит на легионеров в российском футболе будет гуманным, заявил ТАСС министр спорта Михаил Дегтярев.
Министр отметил, что приказ о новом лимите на легионеров лежит у него на столе с лета. «Он предполагает снижение на одного легионера каждый год до сезона 2028/29. Очень гуманный подход, хирургический», — сказал Дегтярев.
По словам Дегтярева, это самое мягкое решение, какое вообще может быть со стороны государства в этом отношении. «Я бы на месте футбольных функционеров митинг провел в поддержку», — заключил министр.
На данный момент клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь легионеров, при этом игроки из стран Евразийского экономического союза (Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия) не считаются легионерами.
Дегтярев ранее говорил, что лимит на легионеров планируется с 2028 года ужесточить до десяти в заявке и до пяти на поле вместо нынешних 13 и восьми соответственно.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили