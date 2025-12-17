Хоккейное «Динамо» объявило о назначении главного тренера

Вячеслав Козлов утвержден главным тренером московского клуба, лишившись приставки и.о.

Вячеслав Козлов (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Вячеслав Козлов назначен главным тренером «Динамо», сообщила пресс-служба московского клуба КХЛ.

С 17 ноября, после отставки Алексея Кудашова, он работал с командой в качестве исполняющего обязанности главного тренера. Сейчас Козлова утвердили на пост главного тренера.

«Динамо» сейчас занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 48 очков в 35 встречах. «Бело-голубые» выиграли семь матчей подряд.

Козлов с 2021 года до мая 2025-го работал в штабе Кудашова, а в сентябре вернулся в клуб.

Для Козлова это первый опыт работы главным тренером в КХЛ. Ранее он также входил в тренерские штабы омского «Авангарда» и московского «Спартака».

Козлов — двукратный обладатель Кубка Стэнли («Детройт Ред Уингз» — 1997, 1998) и двукратный обладатель Кубка Гагарина («Салават Юлаев» — 2011; «Динамо» — 2012).

Козлов, который играл в составе знаменитой «русской пятерки» в «Детройте», занимает десятое место по набранным очкам (853) среди россиян в истории НХЛ и шестое место по количеству матчей (1182).