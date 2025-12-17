Один из величайших боксеров в истории Теренс Кроуфорд завершил карьеру

Один из величайших боксеров в истории завершил карьеру

На счету 38-летнего Теренса Кроуфорда 42 победы в 42 поединках, он был абсолютным чемпионом мира в трех весовых категориях

Теренс Кроуфорд (Фото: Harry How / Getty Images for Netflix)

Американский боксер, бывший абсолютный чемпион мира в трех весовых категориях Теренс Кроуфорд объявил о завершении карьеры в возрасте 38 лет.

«Ухожу великим, больше нечего доказывать», — написал Кроуфорд в соцсети Х.

В своем последнем поединке 13 сентября Кроуфорд победил единогласным решением судей мексиканца Сауля Альвареса и завоевал титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг). Американец стал абсолютным чемпионом мира уже в третьей весовой категории, после первого полусреднего (до 63,50 кг) и полусреднего веса (до 66,67 кг).

В начале декабря Всемирный боксерский совет (WBC) отобрал у Кроуфорда свой пояс за неуплату гонораров за два последних поединка.

Американский боксер выиграл все 42 поединка в своей карьере. Он занимает первое место в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (p4p) по версии журнала The Ring.