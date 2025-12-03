 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Сандерленд 1 1,37 x 5,1 2 7,9 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1 1,45 x 4,9 2 6,4 Футбол Италия. Кубок Лацио Милан 1 3,3 x 3,2 2 2,3 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Петр Ян 1 1,29 x 63 2 3,75 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас Брэндон Морено Тацуро Тайра 1 1,9 x 50 2 1,94 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ахмат Оренбург 1 1,78 x 3,8 2 4,4 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ростов Рубин 1 2,13 x 3,2 2 3,7 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Зенит Акрон 1 1,22 x 6,3 2 13 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Сандерленд 1 1,25 x 6,3 2 11 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Джошуа Ван 1 1,36 x 61 2 3,26 Бокс IBA PRO. Титульные бои. 12 раундов Кубрат Пулев Мурат Гассиев 1 4,35 x 22 2 1,24

Форум 2025-26.
Главное

Безопасность

Деньги

Будущее
Подробнее

18+

Спорт⁠,
0

WBC лишила Кроуфорда титула за невыплату чемпионских взносов

Кроуфорда лишили титула WBC и звания абсолютного чемпиона мира по боксу
Лидер рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring лишился звания абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе
Теренс Кроуфорд
Теренс Кроуфорд (Фото: Steve Marcus / Getty Images)

Американец Теренс Кроуфорд лишился звания абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе (до 76,2 кг), Всемирный боксерский совет (WBC) отобрал у него свой пояс за неуплату гонораров за два последних поединка. Об этом сообщает BoxingScene.

Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что Кроуфорд после победы над мексиканцем Саулем Альваресом в сентябре уклонился от выплаты WBC $300 тыс. — 0,6% от его гонорара в размере $50 млн за тот поединок. Ранее американец также не выплатил WBC причитающийся процент после победы над узбекистанцем Исраилом Мадримовым в августе 2024 года.

«Он забыл, как ему удалось заработать $50 млн», — сказал Сулейман.

За теперь вакантный титул WBC сразятся британец Хамза Шираз и француз Кристиан Мбилли.

Кроуфорд 13 сентября победил единогласным решением судей Альвареса и завоевал титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе. Американец стал абсолютным чемпионом мира уже в третьей весовой категории.

38-летний боксер выиграл все 42 поединка в своей карьере. Он занимает первое место в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (p4p) по версии журнала The Ring.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
бокс Теренс Кроуфорд WBC

Форум 2025-26.
Главное

Безопасность

Деньги

Будущее
Подробнее

18+

Материалы по теме
Во Франции застрелили двукратного вице-чемпиона страны по боксу
Спорт
Чемпиона Игр по боксу из Узбекистана отстранили на три года за допинг
Спорт
Казахстанец провалил допинг-тест перед боем за три чемпионских титула
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 декабря
EUR ЦБ: 89,85 (-0,49) Инвестиции, 14:29 Курс доллара на 3 декабря
USD ЦБ: 77,46 (-0,24) Инвестиции, 14:29
Politico раскрыло план ЕК по кредиту Киеву на €165 млрд из активов России Политика, 14:40
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Костин на фоне спора банков с маркетплейсами рассказал анекдот про нищего Финансы, 14:33
ВТБ запустит в Китае для российских туристов сервис оплаты по QR-коду Финансы, 14:30
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28
Вик Уайлд назвал реалистичной целью для себя выступление на Играх-2030 Спорт, 14:28
Совладелец «Дела» объяснил отказ от сделки с «Трансмашем» и «Росатомом» Бизнес, 14:26
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Песков отказался считать слова Рубио «вбросом» Политика, 14:14
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Санта-Клаус, ФРС США и Vanguard. Что еще поможет курсу биткоина в декабре Крипто, 14:07
Сбой на Кольцевой линии метро в Москве объяснили человеком на путях Общество, 14:06
Politico предрекло крупнейший кризис для фон дер Ляйен с 1999 года Политика, 14:02
Тайвань разрешит выпуск стейблкоинов. Что думают власти Китая Крипто, 14:01
В Рязани пройдет «ТЕХНОНИКОЛЬ. Гонка чемпионов» РБК Компании, 14:00