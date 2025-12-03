WBC лишила Кроуфорда титула за невыплату чемпионских взносов
Американец Теренс Кроуфорд лишился звания абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе (до 76,2 кг), Всемирный боксерский совет (WBC) отобрал у него свой пояс за неуплату гонораров за два последних поединка. Об этом сообщает BoxingScene.
Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что Кроуфорд после победы над мексиканцем Саулем Альваресом в сентябре уклонился от выплаты WBC $300 тыс. — 0,6% от его гонорара в размере $50 млн за тот поединок. Ранее американец также не выплатил WBC причитающийся процент после победы над узбекистанцем Исраилом Мадримовым в августе 2024 года.
«Он забыл, как ему удалось заработать $50 млн», — сказал Сулейман.
За теперь вакантный титул WBC сразятся британец Хамза Шираз и француз Кристиан Мбилли.
Кроуфорд 13 сентября победил единогласным решением судей Альвареса и завоевал титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе. Американец стал абсолютным чемпионом мира уже в третьей весовой категории.
38-летний боксер выиграл все 42 поединка в своей карьере. Он занимает первое место в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (p4p) по версии журнала The Ring.
