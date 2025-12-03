WBC лишила Кроуфорда титула за невыплату чемпионских взносов

Кроуфорда лишили титула WBC и звания абсолютного чемпиона мира по боксу

Лидер рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring лишился звания абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе

Теренс Кроуфорд (Фото: Steve Marcus / Getty Images)

Американец Теренс Кроуфорд лишился звания абсолютного чемпиона мира по боксу во втором среднем весе (до 76,2 кг), Всемирный боксерский совет (WBC) отобрал у него свой пояс за неуплату гонораров за два последних поединка. Об этом сообщает BoxingScene.

Президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что Кроуфорд после победы над мексиканцем Саулем Альваресом в сентябре уклонился от выплаты WBC $300 тыс. — 0,6% от его гонорара в размере $50 млн за тот поединок. Ранее американец также не выплатил WBC причитающийся процент после победы над узбекистанцем Исраилом Мадримовым в августе 2024 года.

«Он забыл, как ему удалось заработать $50 млн», — сказал Сулейман.

За теперь вакантный титул WBC сразятся британец Хамза Шираз и француз Кристиан Мбилли.

Кроуфорд 13 сентября победил единогласным решением судей Альвареса и завоевал титул абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе. Американец стал абсолютным чемпионом мира уже в третьей весовой категории.

38-летний боксер выиграл все 42 поединка в своей карьере. Он занимает первое место в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (p4p) по версии журнала The Ring.