Карпин не поставил лучшего футболиста года на первое место в опросе ФИФА

Карпин и Головин не поставили лучшего футболиста года на 1-е место в опросе ФИФА

В голосовании за лучшего тренера Карпин и Головин поставили на первое место испанца Луиса Энрике (ПСЖ), который в итоге взял приз

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в голосовании за звание лучшего футболиста 2025 года по версии ФИФА на первое место поставил португальского полузащитника французского ПСЖ Витинью. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

На второе место главный тренер национальной команды России поставил французского нападающего испанского «Реала» Килиана Мбаппе, на третье — французского нападающего ПСЖ Усмана Дембеле, который в итоге выиграл приз лучшему игроку года.

Капитан сборной России Александр Головин на первое место поставил Мбаппе, на второе — испанского вингера «Барселоны» Ламина Ямаля, на третье — Дембеле.

Церемония прошла 16 декабря в Дохе. Ранее Дембеле получил «Золотой мяч» как лучший игрок сезона и был признан игроком года по версии Международной федерации футбольной статистики.

ПСЖ в прошедшем сезоне выиграл пять турниров, среди которых Лига чемпионов. Также клуб дошел до финала клубного чемпионата мира. В составе ПСЖ с 2024 года выступает вратарь сборной России Матвей Сафонов.