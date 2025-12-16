 Перейти к основному контенту
Стал известен лучший футболист года по версии ФИФА

ФИФА назвала Усмана Дембеле лучшим футболистом года
Француз Усман Дембеле получил эту награду вслед за «Золотым мячом». Лучшим тренером года признали испанца Луиса Энрике из ПСЖ
Усман Дембеле
Усман Дембеле (Фото: Kevin C. Cox / Getty Images)

Французский нападающий «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Усман Дембеле стал лауреатом премии The FIFA Best лучшему футболисту года.

Церемония вручения наград прошла в Дохе.

В списке претендентов были еще три победителя Лиги чемпионов в составе ПСЖ: марокканец Ашраф Хакими, португальцы Нуну Мендеш и Витинья.

Кроме них номинировали англичанина Гарри Кейна («Бавария»), француза Килиана Мбаппе («Реал»), англичанина Коула Палмера («Челси»), египтянина Мохамеда Салаха («Ливерпуль»), бразильца Рафинью, а также испанцев Педри и Ламина Ямаля (все — «Барселона»).

В прошлом году награду ФИФА получил бразильский форвард «Реала» Винисиус Жуниор.

Обладателем «Золотого мяча» 2025 года, вручаемого журналом France Football лучшему футболисту, также стал Дембеле.

Приз ФИФА лучшему голкиперу получил итальянец Джанлуиджи Доннарумма из «Манчестер Сити». Тренером года признали испанца Луиса Энрике (ПСЖ).

Символическая сборная года выглядит следующим образом:

вратарь — Джанлуиджи Доннарумма (Италия, «Манчестер Сити»);

защитники — Ашраф Хакими (Марокко, ПСЖ), Вильян Пачо (Эквадор, ПСЖ), Вирджил ван Дейк (Нидерланды, «Ливерпуль»), Нуну Мендеш (Португалия, ПСЖ);

полузащитники — Коул Палмер (Англия, «Челси»), Джуд Беллингем (Англия, «Реал»), Витинья (Португалия, ПСЖ), Педри (Испания, «Барселона»);

нападающие — Ламин Ямаль (Испания, «Барселона»), Усман Дембеле (Франция, ПСЖ).

Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФИФА Усман Дембеле Ламин Ямаль
Ламин Ямаль фото
Ламин Ямаль
спортсмен, футболист
13 июля 2007 года

