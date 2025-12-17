Никогда не говори «никогда». Станет ли Роман Ротенберг тренером «Динамо»

В среду, 17 декабря, состоится совет директоров московского «Динамо», на котором примут решение о назначении нового главного тренера клуба. Возьмут ли на эту позицию экс-тренера СКА Романа Ротенберга — в материале «РБК Спорт»

Роман Ротенберг (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

На совете директоров московского «Динамо» 17 декабря планируется утверждение нового главного тренера.

С 17 ноября, после отставки Алексея Кудашова, возглавлявшего команду с 2021 года, исполняющим обязанности главного тренера «Динамо» стал Вячеслав Козлов. Незадолго до этого Кудашов был признан самым побеждающим тренером «Динамо» в КХЛ, опередив Олега Знарка (176 побед).

54-летний Кудашов провел 321 матч во главе команды и завоевал Кубок мэра Москвы (2021 год, товарищеский турнир), Кубок континента (2024) и бронзовые медали чемпионата КХЛ (2025).

Вячеслав Козлов работал в «Динамо» с 2021 года до мая 2025-го, а в начале июня перешел в «Сочи» на пост главного тренера. Специалист покинул команду через полтора месяца, не проведя ни одного матча. В сентябре он вновь вернулся в тренерский штаб «Динамо».

Под его руководством команда не проигрывает на протяжении шести матчей и располагается на четвертом месте в Западной конференции, имея 46 очков после 34 игр. Несмотря на успешное выступление «Динамо», руководство не дает четкого ответа о том, что будет с Козловым в клубе.

Назначат ли Ротенберга новым тренером команды?

Уход Романа Ротенберга из петербургского СКА, где он работал главным тренером с 2022 года, стал одной из главных тем межсезонья КХЛ. Причиной увольнения стали неудовлетворительные результаты команды. До этого он также был освобожден от должности заместителя председателя совета директоров клуба.

Спустя месяц после ухода из СКА, Ротенберг перешел в московское «Динамо», войдя в состав совета директоров. Клуб заявил, что в его обязанности входят развитие детско-юношеской школы и молодежной команды, а также привлечение инвестиций.

На данный момент Ротенберг занимает должность главного тренера команды «Россия 25» и пост первого вице-президента Федерации хоккея России. 14 декабря сборная России под его руководством в третий раз стала обладателем Кубка «Первого канала», который впервые проходил в Новосибирске.

11 декабря Ротенберг в интервью «СЭ» уклонился от прямого ответа о возможном возвращении на пост главного тренера клуба КХЛ, заявив, что решения принимаются коллегиально и он лишь оказывает поддержку.

Однако он подчеркнул, что «никогда не стоит говорить никогда». При этом он отметил, что данный момент его фокус направлен на работу со сборной «Россия 25».

Генеральный директор столичного клуба Сергей Сушко сказал «Матч ТВ», что решение по возможному назначению Козлова будет принято только после оценки его работы. Также он не может давать никаких гарантий по поводу специалиста, хотя 19 ноября гендиректор сообщал о планах оставить Козлова до конца сезона 2025/26.

Тем временем, согласно информации «Спорт-Экспресса», Козлов в итоге лишится приставки «исполняющий обязанности» и станет официально главным тренером «Динамо».