 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Кубок Лиги Манчестер Сити Брентфорд 1 1,47 x 4,7 2 6,4 Футбол Англия. Кубок Лиги Ньюкасл Фулхэм 1 1,7 x 3,95 2 4,8 Футбол Италия. Суперкубок. Эр-Рияд Наполи Милан 1 2,8 x 3 2 2,75 Футбол Италия. Суперкубок. Эр-Рияд Болонья Интер Милан 1 5,4 x 3,9 2 1,65 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Боруссия Дортмунд Боруссия Менхенгладбах 1 1,5 x 4,7 2 5,9 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,87 x 58 2 1,42 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,62 x 53 2 2,36 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,1 x 69 2 7 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,44 x 58 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Спорт⁠,
0
Эксклюзив

Глава Союза конькобежцев рассказал об инцидентах c россиянами в Польше

Союз конькобежцев сообщил об инцидентах с россиянами в «недружественной» Польше
Польские власти разрешили въезд российским шорт-трекистам лишь после вмешательства Международного союза конькобежцев (ISU)
Николай Гуляев
Николай Гуляев (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Глава Союза конькобежцев Николай Гуляев назвал «квестом» процесс попадания команды на этап Кубка мира по шорт-треку. Об этом он заявил в интервью РБК.

Польша была одной из тех, кто с 2022 года отказывал россиянам во въезде для участия в международных соревнованиях. Но российские шорт-трекисты в этом декабре смогли выступить на квалификационном для Олимпиады польском этапе Кубка мира.

Глава Cоюза конькобежцев Гуляев — о россиянах на Играх: «Чудес не ждем»
Спорт
Польские власти разрешили въезд российским шорт-трекистам лишь после вмешательства Международного союза конькобежцев (ISU).

«Как нас пустили в Польшу? Это был целый квест <…>. Факт остается фактом: наши ребята в Польше оказались, и не совсем верно, что в совсем недружественной стране не было никаких инцидентов», — сказал Гуляев.

По словам главы Союза конькобежцев, сам факт прибытия команды стал для многих неожиданным.

Гуляев также отметил, что, несмотря на сложную политическую обстановку, соревнования прошли спокойно.

«Никаких явных провокационных акций со стороны болельщиков не было. Спортсмены вполне нормально и даже, можно сказать, по-доброму и радушно встретили наших ребят», — подчеркнул он.

Весной ISU допустил 18 российских конькобежцев и шорт-трекистов к отбору на Олимпиаду. Ряд ключевых спортсменов не смогли получить разрешение.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Российские спортсмены будут выступать в нейтральном статусе.

Авторы
Теги
Рената Утяева
Олимпиада-2026 Союз конькобежцев России Николай Гуляев

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Российская конькобежка Коржова отобралась на Олимпиаду
Спорт
Вторая российская конькобежка отобралась на Олимпиаду
Спорт
ISU допустил 18 российских конькобежцев и шорт-трекистов к отбору на ОИ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 93,81 (+0,58) Инвестиции, 10:07 Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 79,43 (-0,02) Инвестиции, 10:07
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
«АвтоВАЗ» назвал причину отзыва 33,5 тыс. автомобилей Lada Granta Общество, 10:27
Эти двигатели массово выходят из строя. В каких машинах они установлены Авто, 10:25
Один из величайших боксеров в истории завершил карьеру Спорт, 10:25
Трамп подтвердил, что имеет предрасположенность к алкоголизму Политика, 10:24
Президент России Владимир Путин поздравил с открытием НЦ «Россия» в Югре Отрасли, 10:18
Что происходит с рынком промышленной автоматизации России Тренды, 10:13
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Компания зятя Трампа отказалась от участия в поглощении Warner Bros. Бизнес, 10:12
«Сколько нужно работать и отдыхать?» Отвечают Безос, Гейтс, Брэнсон и Кук Образование, 10:06
Вид на реку: что такое жилье класса клубный премиум РБК и City Bay, 10:03
Открывшему стрельбу в Сиднее предъявили 59 пунктов обвинения Общество, 10:01
Структура ВЭБа инвестировала в фонд «Сайберус» Юрия Максимова Технологии и медиа, 10:01
Эксперты увидели риски для реализации ГЧП-соглашений в ряде регионовПодписка на РБК, 10:00
В Краснодарском крае после атаки дронов приостановили работу трех школ Политика, 09:47