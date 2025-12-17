Глава Союза конькобежцев рассказал об инцидентах c россиянами в Польше

Союз конькобежцев сообщил об инцидентах с россиянами в «недружественной» Польше

Польские власти разрешили въезд российским шорт-трекистам лишь после вмешательства Международного союза конькобежцев (ISU)

Николай Гуляев (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Глава Союза конькобежцев Николай Гуляев назвал «квестом» процесс попадания команды на этап Кубка мира по шорт-треку. Об этом он заявил в интервью РБК.

Польша была одной из тех, кто с 2022 года отказывал россиянам во въезде для участия в международных соревнованиях. Но российские шорт-трекисты в этом декабре смогли выступить на квалификационном для Олимпиады польском этапе Кубка мира.

Польские власти разрешили въезд российским шорт-трекистам лишь после вмешательства Международного союза конькобежцев (ISU).

«Как нас пустили в Польшу? Это был целый квест <…>. Факт остается фактом: наши ребята в Польше оказались, и не совсем верно, что в совсем недружественной стране не было никаких инцидентов», — сказал Гуляев.

По словам главы Союза конькобежцев, сам факт прибытия команды стал для многих неожиданным.

Гуляев также отметил, что, несмотря на сложную политическую обстановку, соревнования прошли спокойно.

«Никаких явных провокационных акций со стороны болельщиков не было. Спортсмены вполне нормально и даже, можно сказать, по-доброму и радушно встретили наших ребят», — подчеркнул он.

Весной ISU допустил 18 российских конькобежцев и шорт-трекистов к отбору на Олимпиаду. Ряд ключевых спортсменов не смогли получить разрешение.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Российские спортсмены будут выступать в нейтральном статусе.