Глава Союза конькобежцев заявил о скором триумфальном возвращении россиян
В вопросе возвращения российских спортсменов на международную арену лед тронулся. Такое мнение в интервью «РБК Спорт» высказал президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев.
В декабре CAS обязал Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS) индивидуально рассматривать заявки российских лыжников и сноубордистов на участие в соревнованиях под нейтральным флагом. Ранее CAS частично удовлетворил иск российских саночников.
«Считаю, что мы обязаны об этом говорить (что лед тронулся и Россия возвращается на международную арену. — РБК), потому что это уже неоспоримые факты. И такое решение CAS говорит о том, что зачастую международные федерации в угоду каким-то политическим или каким бы то ни было интересам принимают решения, которые противоречат и принципам спорта, и олимпизма. Все-таки справедливость в данном случае восстанавливается, и пусть медленно, но верно российские спортсмены возвращаются на международную арену», — сказал Гуляев.
Гуляев выразил уверенность в скором возвращении российских спортсменов на международную арену с флагом и гимном. Он также подчеркнул, что их возвращение во многие виды спорта будет триумфальным.
«Это как раз основная задача: чтобы вернуться не просто участниками международных соревнований, а войти в число лидеров, как это было ранее», — отметил глава СКР.
В декабре 2024 года ISU разрешил российским конькобежцам и фигуристам участвовать в отборе на Игры-2026 в нейтральном статусе. Россиянам будет предоставлено по одной квоте в каждом виде, но они не смогут участвовать в командных турнирах.
Весной 2025 года 18 российских конькобежцев и шорт-трекистов впервые за три года выступили на международных соревнованиях.
Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина‑д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.