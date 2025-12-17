 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026
0
Эксклюзив

Глава Союза конькобежцев заявил о скором триумфальном возвращении россиян

Глава Союза конькобежцев Гуляев заявил о скором триумфальном возвращении россиян
Сюжет
Олимпиада-2026
Глава Союза конькобежцев России Николай Гуляев выразил уверенность в скором и «полном» возвращении российских спортсменов на международные соревнования — с флагом и гимном
Николай Гуляев
Николай Гуляев (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В вопросе возвращения российских спортсменов на международную арену лед тронулся. Такое мнение в интервью «РБК Спорт» высказал президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев.

В декабре CAS обязал Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS) индивидуально рассматривать заявки российских лыжников и сноубордистов на участие в соревнованиях под нейтральным флагом. Ранее CAS частично удовлетворил иск российских саночников.

«Считаю, что мы обязаны об этом говорить (что лед тронулся и Россия возвращается на международную арену. — РБК), потому что это уже неоспоримые факты. И такое решение CAS говорит о том, что зачастую международные федерации в угоду каким-то политическим или каким бы то ни было интересам принимают решения, которые противоречат и принципам спорта, и олимпизма. Все-таки справедливость в данном случае восстанавливается, и пусть медленно, но верно российские спортсмены возвращаются на международную арену», — сказал Гуляев.

Глава Cоюза конькобежцев Гуляев — о россиянах на Играх: «Чудес не ждем»
Спорт

Гуляев выразил уверенность в скором возвращении российских спортсменов на международную арену с флагом и гимном. Он также подчеркнул, что их возвращение во многие виды спорта будет триумфальным.

«Это как раз основная задача: чтобы вернуться не просто участниками международных соревнований, а войти в число лидеров, как это было ранее», — отметил глава СКР.

В декабре 2024 года ISU разрешил российским конькобежцам и фигуристам участвовать в отборе на Игры-2026 в нейтральном статусе. Россиянам будет предоставлено по одной квоте в каждом виде, но они не смогут участвовать в командных турнирах.

Весной 2025 года 18 российских конькобежцев и шорт-трекистов впервые за три года выступили на международных соревнованиях.

Олимпийские игры пройдут в Милане и Кортина‑д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

Авторы
Теги
Полина Мельникова, Анна Романова
ISU Союз конькобежцев России конькобежцы

Материалы по теме
В Союзе конькобежцев рассказали о прекращении контактов с Виктором Аном
Спорт
CAS отклонил апелляцию конькобежки из России на недопуск к отбору на Игры
Спорт
