 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Клубы. Межконтинентальный кубок. Финал ПСЖ Фламенго РЖ 1 1,65 x 3,95 2 5,8 Футбол Англия. Кубок Лиги Манчестер Сити Брентфорд 1 1,48 x 4,7 2 6,2 Футбол Англия. Кубок Лиги Ньюкасл Фулхэм 1 1,67 x 4 2 4,9 Футбол Италия. Суперкубок. Эр-Рияд Наполи Милан 1 2,8 x 3 2 2,75 Футбол Италия. Суперкубок. Эр-Рияд Болонья Интер Милан 1 5,4 x 3,9 2 1,65 Футбол Германия. Бундеслига. Сезон 25/26 Боруссия Дортмунд Боруссия Менхенгладбах 1 1,5 x 4,7 2 5,9 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,87 x 58 2 1,42 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,62 x 53 2 2,36 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,1 x 69 2 7 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,44 x 58 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Олимпиада-2026⁠,
0
Эксклюзив

Гуляев заявил, что отказ от Олимпиады отбросит россиян назад

Глава Союза конькобежцев Гуляев: отказ от Олимпиады отбросит Россию назад
Сюжет
Олимпиада-2026
Глава Союза конькобежцев Николай Гуляев отметил, что это все равно дело каждого — ехать на международные старты в нейтральном статусе или отказываться от этого
Николай Гуляев
Николай Гуляев (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Отказ российских спортсменов выступать на Олимпиаде в нейтральном статусе отбрасывает Россию назад от мировых лидеров. Такое мнение в интервью «РБК Спорт» высказал президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев.

Ранее рекордсмен по конькобежному спорту Павел Кулижников высказался против участия на Олимпиаде под нейтральным флагом.

«Это дело каждого спортсмена (отказываться выступать на Играх под нейтральным статусом). Я с уважением и с пониманием отнесусь к этой позиции спортсмена, — отметил Гуляев. — Если брать мою позицию как руководителя СКР, как руководителя общенациональной федерации, конечно, ехать нам нужно, потому что отсутствие выступлений на международной арене отбрасывает нас еще дальше от мировых лидеров».

Он отметил, что высказывает свою позицию как глава союза, но также подчеркнул, что понимает точку зрения спортсменов, поскольку сам им был когда-то.

Глава Cоюза конькобежцев Гуляев — о россиянах на Играх: «Чудес не ждем»
Спорт

В декабре 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских конькобежцев и фигуристов до участия в квалификации на Игры-2026 в нейтральном статусе. Всего у россиян будет по одной квоте в каждом виде, командные турниры они пропустят.

Весной 18 российских конькобежцев и шорт-трекистов впервые за три года приняли участие в международных соревнованиях, являющихся квалификационными к Олимпиаде.

Авторы
Теги
Полина Мельникова, Анна Романова
конькобежцы Олимпиада-2026 Союз конькобежцев России

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Призер Олимпиады конькобежка Лердам попала в ДТП
Спорт
CAS отклонил апелляцию конькобежки из России на недопуск к отбору на Игры
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 93,81 (+0,58) Инвестиции, 12:57 Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 79,43 (-0,02) Инвестиции, 12:57
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 13:37
Pernod Ricard продаст винодельню Mumm Napa Вино, 13:35
Как обрести спокойствие в шумном мегаполисе Стиль, 13:35
В Кремле рассказали, ждать ли визита Уиткоффа в Москву в ближайшую неделю Политика, 13:30
Нигерия подала в ФИФА протест на ДР Конго после обвинений в шаманстве Спорт, 13:29
Как искусственный интеллект оптимизирует бизнес-процессы Отрасли, 13:28
Дебютировавший в России Geely EX5 EM-i поставил рекорд Гиннесса Авто, 13:24
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Панорамный лаунж, бассейн и комфорт: какое жилье появится в Москве РБК и TATE, 13:21
Как мошенники обманули Ларису Долину и почему суд не вернул ей квартиру Недвижимость, 13:18
Свидетель по делу о «Выжигателях» отказался «клеветать на генералов» Политика, 13:17
Ягудин заявил о деградации российского женского фигурного катания Спорт, 13:16
Reuters узнал о готовности ЕС принять ключевые решения по активам России Политика, 13:14
Как Китай перепридумал свою экономику РБК и ВТБ, 13:07
В нас сильны древние инстинкты. Как маркетологу превратить их в крючки Образование, 13:05