Гуляев заявил, что отказ от Олимпиады отбросит россиян назад

Глава Союза конькобежцев Николай Гуляев отметил, что это все равно дело каждого — ехать на международные старты в нейтральном статусе или отказываться от этого

Николай Гуляев (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Отказ российских спортсменов выступать на Олимпиаде в нейтральном статусе отбрасывает Россию назад от мировых лидеров. Такое мнение в интервью «РБК Спорт» высказал президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев.

Ранее рекордсмен по конькобежному спорту Павел Кулижников высказался против участия на Олимпиаде под нейтральным флагом.

«Это дело каждого спортсмена (отказываться выступать на Играх под нейтральным статусом). Я с уважением и с пониманием отнесусь к этой позиции спортсмена, — отметил Гуляев. — Если брать мою позицию как руководителя СКР, как руководителя общенациональной федерации, конечно, ехать нам нужно, потому что отсутствие выступлений на международной арене отбрасывает нас еще дальше от мировых лидеров».

Он отметил, что высказывает свою позицию как глава союза, но также подчеркнул, что понимает точку зрения спортсменов, поскольку сам им был когда-то.

В декабре 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) допустил российских конькобежцев и фигуристов до участия в квалификации на Игры-2026 в нейтральном статусе. Всего у россиян будет по одной квоте в каждом виде, командные турниры они пропустят.

Весной 18 российских конькобежцев и шорт-трекистов впервые за три года приняли участие в международных соревнованиях, являющихся квалификационными к Олимпиаде.