Вторая российская конькобежка отобралась на Олимпиаду

Анастасия Семенова завоевала квоту в масс-старте. Ранее на Игры также квалифицировалась Ксения Коржова на дистанции 3000 м. Еще одна россиянка Александра Саютина — первая в резерве на дистанции 1500 м

Анастасия Семенова (Фото: Douwe Bijlsma / Imago / Global Look Press)

Российская конькобежка Анастасия Семенова прошла отбор на Олимпиаду в Италии в масс-старте по итогам выступления на четвертом этапе Кубка мира в норвежском Хамаре.

В воскресенье Семенова стала первой в масс-старте в дивизионе B и заняла 15-е место в аналогичном забеге в дивизионе А.

Россиянка занимает 21-е место в рейтинге ISU в этой дисциплине, этого достаточно для квалификации на Олимпиаду.

Ранее на Игры в Италии квоту на дистанции 3000 м заработала Ксения Коржова.

Еще одна россиянка Александра Саютина — первая в резерве на дистанции 1500 м, сообщила пресс-служба Союза конькобежцев России.

Для участия в Играх спортсменки должны получить одобрение специальной комиссии МОК (AINERP), которая проверит их соответствие критериям нейтрального статуса.