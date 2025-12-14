Вторая российская конькобежка отобралась на Олимпиаду
Российская конькобежка Анастасия Семенова прошла отбор на Олимпиаду в Италии в масс-старте по итогам выступления на четвертом этапе Кубка мира в норвежском Хамаре.
В воскресенье Семенова стала первой в масс-старте в дивизионе B и заняла 15-е место в аналогичном забеге в дивизионе А.
Россиянка занимает 21-е место в рейтинге ISU в этой дисциплине, этого достаточно для квалификации на Олимпиаду.
Ранее на Игры в Италии квоту на дистанции 3000 м заработала Ксения Коржова.
Еще одна россиянка Александра Саютина — первая в резерве на дистанции 1500 м, сообщила пресс-служба Союза конькобежцев России.
Для участия в Играх спортсменки должны получить одобрение специальной комиссии МОК (AINERP), которая проверит их соответствие критериям нейтрального статуса.
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
