Мирра Андреева стала претенденткой на две награды WTA

На награды WTA в этом году претендуют четыре россиянки, Мирра Андреева — сразу в двух номинациях

Мирра Андреева и Диана Шнайдер (Фото: Katelyn Mulcahy / Getty Images)

Четыре российские теннисистки стали претендентками на награды Женской теннисной ассоциации (WTA) по итогам года, сообщается на сайте организации.

Мирра Андреева и Екатерина Александрова поборются в номинации «Прорыв года».

Андреева с Дианой Шнайдер, а также Вероника Кудерметова с бельгийкой Элизе Мертенс номинированы на награду лучшей паре.

Андреева и Шнайдер в этом году выиграли турниры в Брисбене и Майами («тысячник»), дошли до полуфинала Australian Open и Roland Garros, пробились на Итоговый турнир.

Андреева в одиночном разряде выиграла два турнира WTA 1000 в Дубае и Индиан-Уэллсе и дебютировала в топ-5 рейтинга.

Кудерметова и Мертенс выиграли Итоговый турнир и Уимблдон.

Александрова в октябре дебютировала в топ-10 мирового рейтинга.

На награду лучшей теннисистке года претендуют белоруска Арина Соболенко, полька Ига Свёнтек, американки Аманда Анисимова, Кори Гауфф и Мэдисон Киз, а также выступающая за Казахстан Елена Рыбакина.

Лауреаты станут известны 15 декабря.