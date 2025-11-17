Мирра Андреева стала претенденткой на две награды WTA
Четыре российские теннисистки стали претендентками на награды Женской теннисной ассоциации (WTA) по итогам года, сообщается на сайте организации.
Мирра Андреева и Екатерина Александрова поборются в номинации «Прорыв года».
Андреева с Дианой Шнайдер, а также Вероника Кудерметова с бельгийкой Элизе Мертенс номинированы на награду лучшей паре.
Андреева и Шнайдер в этом году выиграли турниры в Брисбене и Майами («тысячник»), дошли до полуфинала Australian Open и Roland Garros, пробились на Итоговый турнир.
Андреева в одиночном разряде выиграла два турнира WTA 1000 в Дубае и Индиан-Уэллсе и дебютировала в топ-5 рейтинга.
Кудерметова и Мертенс выиграли Итоговый турнир и Уимблдон.
Александрова в октябре дебютировала в топ-10 мирового рейтинга.
На награду лучшей теннисистке года претендуют белоруска Арина Соболенко, полька Ига Свёнтек, американки Аманда Анисимова, Кори Гауфф и Мэдисон Киз, а также выступающая за Казахстан Елена Рыбакина.
Лауреаты станут известны 15 декабря.
