Российская теннисистка впервые в карьере войдет в топ-10 рейтинга WTA
Вторая ракетка России Екатерина Александрова впервые в карьере попадет в первую десятку мирового рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) после турнира в китайском Ухане.
В Ухане Александрова дошла до 1/8 финала, где уступила американке Джессике Пегуле. В новой версии рейтинга Александрова займет десятое место.
В первую десятку WTA входит одна россиянка — Мирра Андреева, которая в Ухане выступила неудачно и в live-версии рейтинга уступила пятую строчку Пегуле.
В предыдущий раз сразу две россиянки входили в топ-10 в январе 2023-го — Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова. Касаткина весной 2025-го перешла под флаг Австралии, а Кудерметова сейчас занимает в рейтинге 29-е место.
Александровой 30 лет, за карьеру она выиграла пять турниров WTA в одиночном разряде.
