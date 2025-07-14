Мирра Андреева стала самой молодой в топ-5 рейтинга со времен Шараповой
Россиянка Мирра Андреева поднялась с седьмого на пятое место в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), опубликованном на сайте организации.
Андреева на завершившемся на прошлой неделе Уимблдоне дошла до 1/4 финала, где уступила швейцарке Белинде Бенчич.
Россиянка в 18 лет впервые вошла в топ-5 рейтинга. Прежней наивысшей позицией для Андреевой было шестое место.
Она стала самой молодой теннисисткой в топ-5 рейтинга со времен Марии Шараповой, которая достигла первой пятерки в 2004 году в возрасте 17 лет.
В первой тройке произошло одно изменение. Чемпионка Уимблдона Ига Свёнтек (Польша) вернулась в топ-3, сместив с третьей строчки американку Джессику Пегулу.
Первое место занимает белоруска Арина Соболенко, которая квалифицировалась на Итоговый турнир WTA. Второй идет американка Коко Гауфф (7 669). В топ-10 дебютировала американка с российскими корнями Аманда Анисимова, которая благодаря выходу в финал поднялась на седьмое место.
Из россиянок скачок совершила Анастасия Павлюченкова, которая благодаря выходу в четвертьфинал Уимблдона поднялась с 50-й на 30-ю строчку. Это наибольший скачок в топ-50.
Россиянка Диана Шнайдер занимает 15-е место, Екатерина Александрова — 16-е, Людмила Самсонова — 17-е.
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