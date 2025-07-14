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Спорт ,  
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Мирра Андреева стала самой молодой в топ-5 рейтинга со времен Шараповой

Россиянка в 18 лет впервые вошла в топ-5 рейтинга. Прежней наивысшей позицией для Андреевой было шестое место
Мирра Андреева и Мария Шарапова
Мирра Андреева и Мария Шарапова (Фото: IMG)

Россиянка Мирра Андреева поднялась с седьмого на пятое место в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), опубликованном на сайте организации.

Андреева на завершившемся на прошлой неделе Уимблдоне дошла до 1/4 финала, где уступила швейцарке Белинде Бенчич.

Россиянка в 18 лет впервые вошла в топ-5 рейтинга. Прежней наивысшей позицией для Андреевой было шестое место.

Она стала самой молодой теннисисткой в топ-5 рейтинга со времен Марии Шараповой, которая достигла первой пятерки в 2004 году в возрасте 17 лет.

В первой тройке произошло одно изменение. Чемпионка Уимблдона Ига Свёнтек (Польша) вернулась в топ-3, сместив с третьей строчки американку Джессику Пегулу.

Первое место занимает белоруска Арина Соболенко, которая квалифицировалась на Итоговый турнир WTA. Второй идет американка Коко Гауфф (7 669). В топ-10 дебютировала американка с российскими корнями Аманда Анисимова, которая благодаря выходу в финал поднялась на седьмое место.

Из россиянок скачок совершила Анастасия Павлюченкова, которая благодаря выходу в четвертьфинал Уимблдона поднялась с 50-й на 30-ю строчку. Это наибольший скачок в топ-50.

Россиянка Диана Шнайдер занимает 15-е место, Екатерина Александрова — 16-е, Людмила Самсонова — 17-е.

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Персоны
Руслан Алиев
Мирра Андреева Мария Шарапова WTA теннис Анастасия Павлюченкова Диана Шнайдер
Мирра Андреева фото
Мирра Андреева
спортсменка, теннисистка
29 апреля 2007 года
Мария Шарапова фото
Мария Шарапова
спортсменка, теннисистка
19 апреля 1987 года
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