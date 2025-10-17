Фигуристы Трусова и Игнатов обвенчались и крестили сына

Пара поженилась в 2024 году, 6 августа 2025 года у них родился сын Михаил

Фото: Олег Бухарев / ТАСС

Серебряный призер Олимпиады в Пекине фигуристка Александра Трусова (Игнатова) и ее муж Макар Игнатов обвенчались и крестили сына Михаила. Об этом спортсменка сообщила в своем телеграм-канале.

Трусова выложила фото со свидетельствами о венчании и крещении.

В августе 2024 года Трусова вышла замуж за фигуриста Игнатова и взяла его фамилию. В конце марта 21-летняя спортсменка объявила о беременности, а в августе родила.

В Пекине Трусова первой в истории Олимпиад смогла исполнить в произвольной программе сразу пять четверных прыжков. На Играх фигуристка завоевала серебро. Она также бронзовый призер чемпионата мира 2021 года, двукратный призер чемпионатов Европы.

25-летний Игнатов — серебряный призер чемпионата России в мужском одиночном катании и двукратный победитель финала Кубка России.