Фигуристка Трусова объявила о беременности
Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова (Игнатова) объявила о беременности во время выступления на турнире шоу-программ «Русский вызов», который проходит в Санкт-Петербурге, сообщает «РИА Новости».
На турнире 20-летняя фигуристка выступила вместе с супругом Макаром Игнатовым.
В августе 2024 года спортсменка вышла замуж за Игнатова и сменила фамилию.
Фигуристка, пропустившая весь прошлый сезон, в сентябре приняла участие в контрольных прокатах сборной России, но после этого не участвовала в соревнованиях.
В Пекине Трусова первой в истории Олимпиад смогла исполнить в произвольной программе сразу пять четверных прыжков. На Играх фигуристка завоевала серебро. Она также бронзовый призер чемпионата мира 2021 года, обладательница серебряной и бронзовой медалей чемпионатов Европы.
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