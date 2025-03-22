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Фигуристка Трусова объявила о беременности

Серебряный призер Олимпийских игр сообщила об этом радостном событии вместе с супругом Макаром Игнатовым во время выступления на турнире «Русский вызов»
Александра Трусова
Александра Трусова (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Александра Трусова (Игнатова) объявила о беременности во время выступления на турнире шоу-программ «Русский вызов», который проходит в Санкт-Петербурге, сообщает «РИА Новости».

На турнире 20-летняя фигуристка выступила вместе с супругом Макаром Игнатовым.

В августе 2024 года спортсменка вышла замуж за Игнатова и сменила фамилию.

Фигуристка, пропустившая весь прошлый сезон, в сентябре приняла участие в контрольных прокатах сборной России, но после этого не участвовала в соревнованиях.

В Пекине Трусова первой в истории Олимпиад смогла исполнить в произвольной программе сразу пять четверных прыжков. На Играх фигуристка завоевала серебро. Она также бронзовый призер чемпионата мира 2021 года, обладательница серебряной и бронзовой медалей чемпионатов Европы.

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Теги
фигурное катание Александра Трусова (Игнатова) Макар Игнатов
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