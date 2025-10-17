РФС поддержал все спорные решения судьи в матче ЦСКА — «Спартак»
Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС поддержала два решения арбитра Артема Чистякова в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими ЦСКА и «Спартаком». Об этом сообщается на сайте РФС.
Встреча прошла 5 октября и завершилась победой ЦСКА со счетом 3:2.
«Спартак» обратился в ЭСК по двум эпизодам:
- назначение пенальти на 8‑й минуте в ворота «красно‑белых» после видеопросмотра;
- решения судьи не назначать пенальти в ворота ЦСКА на 70‑й минуте.
По первому эпизоду ЭСК большинством голосов поддержала решение Чистякова, по второму — единогласно.
ЦСКА лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка. «Спартак» с 18 очками идет на шестой строчке.
В следующем туре ЦСКА 18 октября сыграет в гостях с «Локомотивом», а «Спартак» примет «Ростов».
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели
Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии
Дайджест глобальных технологических трендов
Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?