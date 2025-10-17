ЭСК поддержала два спорных решения судьи Чистякова в матче ЦСКА — «Спартак»

РФС поддержал все спорные решения судьи в матче ЦСКА — «Спартак»

«Спартак» обращался в экспертно-судейскую комиссию РФС по назначенному в его ворота пенальти и отказу в 11-метровом в ворота ЦСКА. ЭСК поддержала оба решения арбитра

Фото: Kondrov Andrey / FC Spartak-Moscow / Global Look Press

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС поддержала два решения арбитра Артема Чистякова в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими ЦСКА и «Спартаком». Об этом сообщается на сайте РФС.

Встреча прошла 5 октября и завершилась победой ЦСКА со счетом 3:2.

«Спартак» обратился в ЭСК по двум эпизодам:

назначение пенальти на 8‑й минуте в ворота «красно‑белых» после видеопросмотра;

решения судьи не назначать пенальти в ворота ЦСКА на 70‑й минуте.

По первому эпизоду ЭСК большинством голосов поддержала решение Чистякова, по второму — единогласно.

ЦСКА лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка. «Спартак» с 18 очками идет на шестой строчке.

В следующем туре ЦСКА 18 октября сыграет в гостях с «Локомотивом», а «Спартак» примет «Ростов».