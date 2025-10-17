 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Франция. Лига 1 ПСЖ Страсбур 1 1,37 x 5,5 2 8,5 Футбол Россия. Премьер-Лига Пари НН Акрон 1 2,4 x 3,4 2 2,9 Футбол Россия. Премьер-Лига Крылья Советов Оренбург 1 1,97 x 3,75 2 3,6 Футбол Россия. Премьер-Лига Спартак Ростов 1 1,62 x 3,95 2 5,4 Футбол Россия. Премьер-Лига Динамо Махачкала Краснодар 1 4,8 x 3,4 2 1,8 Футбол Россия. Премьер-Лига Локомотив ЦСКА 1 2,85 x 3,4 2 2,5 Футбол Англия. Премьер-Лига Манчестер Сити Эвертон 1 1,4 x 5 2 7,5 Футбол Россия. Премьер-Лига Сочи Зенит 1 8 x 4,8 2 1,4 Футбол Россия. Премьер-Лига Рубин Балтика 1 2,75 x 2,95 2 2,85 Футбол Россия. Премьер-Лига Динамо Ахмат 1 1,75 x 3,85 2 4,5 Единоборства MMA. UFC Fight Night 262. Ванкувер. Главный бой вечера. Средний вес. 5 раундов Ренье де Риддер Брендэн Аллен 1 1,38 x 60 2 3,15 Единоборства MMA. UFC 321. Остров Яс. Абу-Даби. Титульный бой. Тяжелый вес. 5 раундов Том Аспиналл Сириль Ган 1 1,23 x 66 2 4,4 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Верджил Ортис-мл. Эриксон Лубин 1 1,17 x 26 2 5,3 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Спорт⁠,
0

РФС поддержал все спорные решения судьи в матче ЦСКА — «Спартак»

ЭСК поддержала два спорных решения судьи Чистякова в матче ЦСКА — «Спартак»
«Спартак» обращался в экспертно-судейскую комиссию РФС по назначенному в его ворота пенальти и отказу в 11-метровом в ворота ЦСКА. ЭСК поддержала оба решения арбитра
Фото: Kondrov Andrey / FC Spartak-Moscow / Global Look Press
Фото: Kondrov Andrey / FC Spartak-Moscow / Global Look Press

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС поддержала два решения арбитра Артема Чистякова в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими ЦСКА и «Спартаком». Об этом сообщается на сайте РФС.

Встреча прошла 5 октября и завершилась победой ЦСКА со счетом 3:2.

«Спартак» обратился в ЭСК по двум эпизодам:

  • назначение пенальти на 8‑й минуте в ворота «красно‑белых» после видеопросмотра;
  • решения судьи не назначать пенальти в ворота ЦСКА на 70‑й минуте.

По первому эпизоду ЭСК большинством голосов поддержала решение Чистякова, по второму — единогласно.

ЦСКА лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка. «Спартак» с 18 очками идет на шестой строчке.

В следующем туре ЦСКА 18 октября сыграет в гостях с «Локомотивом», а «Спартак» примет «Ростов».

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) Российский футбольный союз (РФС) ФК Спартак Москва ФК ЦСКА
Материалы по теме
Тренер «Спартака» объяснил критику в свой адрес тем, что он иностранец
Спорт
Кто переходил из ЦСКА в «Спартак»
Спорт
Рекордные траты без трофеев. Чем запомнилась работа Малышева в «Спартаке»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 октября
EUR ЦБ: 92,08 (+0,36) Инвестиции, 16 окт, 18:51 Курс доллара на 17 октября
USD ЦБ: 79,08 (+0,24) Инвестиции, 16 окт, 18:51
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
Конкуренция, аналитика, ИИ: как выжить на маркетплейсах в 2025 году РБК Радио, 18:59
Путин и Трамп встретятся в Венгрии. Как главы стран реанимируют диалог Политика, 18:54
В Уфе чиновник с улыбкой встретил свое задержание по делу о взятке Политика, 18:54
РФС поддержал все спорные решения судьи в матче ЦСКА — «Спартак» Спорт, 18:51
Бренд для своих: как компании привлекают и удерживают лучших кандидатов Отрасли, 18:46
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Киев раскрыл условие Зеленского для встречи с Путиным Политика, 18:44
«СберСити» сократит выбросы на 1,43 млн углеродных единиц Тренды, 18:40
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 18:38
Миллер назвал финансовое положение «Газпрома» стабильным и надежным Экономика, 18:38
На заводе «Авангард» в Стерлитамаке произошел взрыв Общество, 18:35
Зачем люди покупают искусство. Монологи коллекционеров и художников РБК и СберПервый, 18:30
Роднина оценила шансы Валиевой успешно возобновить карьеру Спорт, 18:28