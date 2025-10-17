 Перейти к основному контенту
Сперцяна исключили из претендентов на «Джентельмена года» после скандала

Сперцяна исключили из претендентов на премию «Джентльмен года» после скандала
Решение было принято оргкомитетом премии после заседания КДК РФС, на котором капитана «Краснодара» наказали за оскорбительные слова в адрес соперника
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян исключен из числа претендентов на премию «Джентльмен года» после расистского скандала. Об этом сообщается на сайте «Комсомольской правды», которая вручает награду.

«Мы с большим уважением относимся к таланту Эдуарда, и уверены в том, что в будущем он будет претендовать на звание лауреата нашей премии. Но в сложившейся ситуации, в связи с решением КДК РФС оштрафовать игрока и большим общественным резонансом, не считаем уместным оставить футболиста «Краснодара» в списке соискателей черного смокинга джентльмена», — говорится в сообщении оргкомитета премии.

Отмечается, что Сперцян был одним из лидеров голосования, которое завершилось на сайте «КП Спорт».

В 11-м туре РПЛ футболист «Ахмата» Усман Ндонг получил удаление за агрессивное поведение против капитана «Краснодара» Сперцяна и обвинил последнего в расистском оскорблении. Сперцян, в свою очередь, сказал, что это сенегалец оскорблял его на португальском и испанском.

КДК РФС пришел к выводу, что Сперцян спровоцировал сенегальца, но его фраза не носила в себе признаки расизма. Игрока оштрафовали на 150 тыс. руб, а сенегальцу не стали отменять красную карточку. При этом игроки и клубы уже успели помириться.

Премия «Джентльмен года» носит имя Федора Черенкова и вручается с 1994 года, ее победитель получает в подарок черный смокинг. В прошлом году премию получил форвард «Динамо» Константин Тюкавин.

В число финальных претендентов по итогам голосования болельщиков вошли Андрей Мостовой («Зенит»), Станислав Агкацев («Краснодар») и Гамид Агаларов («Динамо», Махачкала). Победителя выберет специальное жюри, в которое входят известные тренеры и авторитетные специалисты. Имя обладателя премии «Джентльмен года» будет объявлено до конца ноября.

