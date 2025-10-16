«Краснодар» и «Ахмат» успели уладить расистский скандал до санкций РФС
Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян был оштрафован на 150 тыс. рублей по итогам конфликта с защитником «Ахмата» Усманом Ндонга, сенегальцу не стали отменять красную карточку. Об этом сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц, которого цитирует «Матч ТВ».
Ндонг после матча 11-го тура РПЛ (2:0), в котором его удалили за удар Сперцяна плечом в лицо, обвинил капитана «Краснодара» в расистском оскорблении. Сперцян, в свою очередь, сказал, что это сенегалец оскорблял его на португальском и испанском.
Григорьянц заявил, что Сперцян спровоцировал Ндонга и признал это. «Фраза была произнесена на испанском языке и адресовалась Ндонгу. Но эта фраза не носила в себе признаки расизма, эта фраза не содержала ненормативную лексику. Но она имела оскорбительный характер в отношении Ндонга», — сказал глава комитета.
Рапорт делегата матча по возможному оскорблению на расистской почве игрока «Ахмата» КДК рассматривать не стал, поскольку ему поступило письмо из РПЛ с подписью главы лиги, гендиректоров обоих клубов и игроков, в котором указано, что «удалось достичь примирения между всеми участниками».
«Недопонимание возникло на фоне высокого эмоционального напряжения, переживаний по ходу матча и не имело под собой злого умысла. Футболисты признали ошибки, принесли извинения и пожали руки. Стороны не имеют друг к другу претензий, конфликт исчерпан», — отметил Григорьянц.
Также, по его словам, комитет получил письма от «Ахмата» и Ндонга, футболист сообщил, что сожалеет о произошедшем.
