«Краснодар» и «Ахмат» успели уладить расистский скандал до санкций РФС

РФС по просьбе РПЛ и клубов не рассматривал расистский скандал со Сперцяном

Игрок «Ахмата» Ндонг получил удаление за агрессию против капитана «Краснодара» Сперцяна и обвинил последнего в расизме. КДК пришел к выводу, что Сперцян спровоцировал сенегальца, при этом игроки и клубы уже успели помириться

Эдуард Сперцян (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян был оштрафован на 150 тыс. рублей по итогам конфликта с защитником «Ахмата» Усманом Ндонга, сенегальцу не стали отменять красную карточку. Об этом сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц, которого цитирует «Матч ТВ».

Ндонг после матча 11-го тура РПЛ (2:0), в котором его удалили за удар Сперцяна плечом в лицо, обвинил капитана «Краснодара» в расистском оскорблении. Сперцян, в свою очередь, сказал, что это сенегалец оскорблял его на португальском и испанском.

Григорьянц заявил, что Сперцян спровоцировал Ндонга и признал это. «Фраза была произнесена на испанском языке и адресовалась Ндонгу. Но эта фраза не носила в себе признаки расизма, эта фраза не содержала ненормативную лексику. Но она имела оскорбительный характер в отношении Ндонга», — сказал глава комитета.

Рапорт делегата матча по возможному оскорблению на расистской почве игрока «Ахмата» КДК рассматривать не стал, поскольку ему поступило письмо из РПЛ с подписью главы лиги, гендиректоров обоих клубов и игроков, в котором указано, что «удалось достичь примирения между всеми участниками».

«Недопонимание возникло на фоне высокого эмоционального напряжения, переживаний по ходу матча и не имело под собой злого умысла. Футболисты признали ошибки, принесли извинения и пожали руки. Стороны не имеют друг к другу претензий, конфликт исчерпан», — отметил Григорьянц.

Также, по его словам, комитет получил письма от «Ахмата» и Ндонга, футболист сообщил, что сожалеет о произошедшем.