Джокович похвалил Синнера за высокий уровень игры на фоне допинг-скандала

Джокович: впечатляет, как Синнер хорошо играет на фоне допинг-скандала

Синнер избежал наказания за положительные допинг-пробы, но WADA подало апелляцию на это решение. Джокович отметил, что Синнер не сломался в этой ситуации и продолжает выигрывать

Новак Джокович (Фото: Sarah Stier / Getty Images)

Новак Джокович заявил, что дело первой ракетки мира Янника Синнера показало несовершенство антидопинговой работы в теннисе, но его впечатляет выдержка итальянца, который смог в этой ситуации выиграть US Open. Слова серба приводит Tennis365.

Синнер избежал дисквалификации за две мартовские положительные допинг-пробы на стероид клостебол, объяснив их тем, что препарат использовал его физиотерапевт. Однако Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд, чтобы добиться дисквалификации спортсмена на срок до двух лет.

«Я думаю, совершенно очевидно, что у нас система работает не очень хорошо», — сказал Джокович, отметив, что в антидопинговой системе в теннисе «слишком много несоответствий, слишком много руководящих органов вовлечено, и все это совсем не помогает нашему виду спорта».

Серб отметил, что Синнер и его близкие наверняка тяжело переживают допинг-скандал.

«Впечатляет то, как он себя вел во всем этом процессе, что он играет на таком высоком уровне, выигрывает турнир «Большого шлема» и большинство матчей, в которых участвует», — добавил Джокович.

Синнер в среду проиграл в финале турнира в Пекине испанцу Карлосу Алькарасу, его следующим турниром будет «Мастерс» в Шанхае.