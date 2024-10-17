В НХЛ увидели прогресс в деле отстраненного российского чемпиона
Замглавы НХЛ Билл Дэйли заявил «РИА Новости», что точная дата возвращения российского форварда «Колорадо Эвеланш» на лед пока неизвестна.
Ранее журналист Энди Стрикленд сообщил, что Ничушкин может тренироваться с командой с 13 ноября.
Дэйли заявил, что в восстановлении россиянина в рамках программы помощи игрокам НХЛ «виден прогресс».
«Я ожидаю, что он начнет тренировки с командой еще до того, как ему будет разрешено вернуться к играм за клуб», — сказал Дэйли.
В январе Ничушкин попал в программу помощи НХЛ, которая оказывает хоккеистам поддержку в том числе в борьбе с психическими проблемами и зависимостями. Причины включения в нее Ничушкина не назывались.
В феврале россиянин возобновил тренировки, в марте стал играть и в плей-офф лидировал в гонке снайперов, но в мае снова был отстранен минимум на полгода и переведен на третий уровень программы помощи.
Ничушкин — бронзовый призер чемпионата мира 2017 года в составе сборной России, обладатель Кубка Стэнли 2022 года с «Колорадо».
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