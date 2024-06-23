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Спорт ,  
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Отстраненный в НХЛ Ничушкин сообщил о 10 железных болтах в ноге

Форвард «Колорадо» рассказал, что в 2022 году его первая плюсневая кость сломалась пополам
Валерий Ничушкин&nbsp;
Валерий Ничушкин  (Фото: IMAGO/Larry MacDougal / Global look press)

Российский нападающий клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин признался, что получил тяжелую травму ноги по ходу финальной серии Кубка Стэнли в 2022 году против «Тампы». Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «Черкас Атлант».

«У меня десять болтов стоит в ноге сейчас, она у меня со смещением, и она еще раздробилась, реабилитация долгая была. Играл с переломом. В пятом матче неудачно упал, причем мы уже проигрывали матч, не помню, какой счет был, но уже было понятно, что последние секунды уже не спасти», — сказал Ничушкин.

По словам хоккеиста, он сломал первую плюсневую кость. «После игры в машину сел и просто психовал. Я не думал, что получится еще играть. Там вообще такое траурное состояние было. Хотя счет в серии 3–2, мы вели после пятого матча. У меня такое почему-то убеждение было, что на халяву я Кубок Стэнли не выиграю», — признался Ничушкин.

Он уточнил, что ситуация была настолько тяжелой, что на раскатку он шел в сланцах из-за опухшей ноги. Чтобы подготовить его к игре, было принято решение сделать обезболивающий укол. Однако врачи столкнулись с тем, что не знали, куда колоть. В итоге ему поставили три укола сверху больной части ноги.

«Я надеваю конек, но без шансов, я не могу на ногу наступить. Вышел, прям два шага сделал, возвращаюсь, вот так вот сел, меня доктор спрашивает, а я понимаю, что ну все, по ходу закончил сезон. Потом через пять минут говорю: давай снизу попробуем три укола поставить. Он мне снизу колет, я выхожу, две улитки делаю, понимаю: могу играть. Нога онемевшая полностью, как бы боли нету, в принципе, могу играть», — рассказал он.

«Колорадо» в итоге в том сезоне завоевал Кубок Стэнли.

Ничушкин в мае этого года был переведен НХЛ на третий этап программы помощи игрокам НХЛ, по которому должен пропустить полгода. Журналист Эдриан Дэйтер и инсайдер Фрэнк Серавалли на своих страницах в социальной сети X (ранее Twitter) уточнял, что Ничушкин провалил тест на запрещенные вещества. Официально эти данные не подтверждались.

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Теги
Грант Гетадарян Грант Гетадарян
Валерий Ничушкин Колорадо Эвеланш НХЛ травма россияне в НХЛ

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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