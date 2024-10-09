Песков назвал квадроберов «полной ерундой»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал квадробинг «полной ерундой», сообщает «РИА Новости».
«Это ерунда полная», — ответил пресс-секретарь на соответствующий вопрос журналистов.
Песков также выразил надежду, что президент Владимир Путин не знает о квадроберах.
Квадробика, или квадробинг, — это неофициальный вид спорта, в котором люди имитируют поведение и движения животных. Часто во время квадробинга люди надевают маски и хвосты, чтобы еще больше вжиться в роль животного.
Квадробинг зародился в Японии, однако как субкультура стала популярна в США во многом благодаря TikTok. Квадроберами чаще всего являются дети и подростки от семи до 14 лет, которые воспринимают происходящее как игру.
В начале октября в Госдуме заявили, что начали разрабатывать законопроект о запрете «пропаганды деструктивной идеологии, в том числе и квадроберства». По мнению депутата Яны Лантратовой, это движение «не так безобидно, как кажется на первый взгляд».
Кроме нее, квадробинг предлагала запретить представитель Ярославской области в Совете Федерации Наталия Косихина. Она считает, что подростки во время подражаний могут наброситься на окружающих и покусать их.
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