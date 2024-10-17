Сын тренера минского «Динамо» объяснил арест и депортацию из Белоруссии
Хоккейный агент Никита Квартальнов, сын главного тренера минского «Динамо» и сборной Белоруссии Дмитрия Квартальнова, рассказал «Спорт-Экспрессу», что провел в минском СИЗО двое суток и был депортирован из страны за нецензурную брань в общественном месте.
7 октября сайт Tochka.by со ссылкой на источник в Центральном РУВД Минска сообщил, что Квартальнов-младший находится в центре изоляции правонарушителей на Окрестина. «Спорт. Бизнес-Онлайн» писал, что у агента была стычка с гендиректором минского «Динамо» Артемом Каркоцким, который еще в сентябре говорил, что Квартальнову-младшему запретили приезжать в офис клуба.
Квартальнов заявил, что «не было никакой драки, не было рукоприкладств, было небольшое недопонимание».
«За мою статью обычно дают штраф, мне дали практически максимальный срок. Это жестко, это сурово, я такого не ожидал. Но, наверное, так и должно было произойти», — сказал Квартальнов. Он добавил, что его «депортировали на три года», но он не очень из-за этого расстроился.
Квартальнов назвал арест колоссальным стрессом. «Но морально я стал сильнее: тяжело сидеть в камере 2х2 метра, где находится восемь человек», — добавил бывший хоккеист.
Никита Квартальнов играл в КХЛ в «Сибири», ЦСКА и «Нефтехимике», завершил карьеру в 2018 году.
Дмитрий Квартальнов работает в минском клубе и белорусской сборной с 2023 года. В 2015 году он привел ЦСКА к золотым медалям чемпионата России, которые вручали в том сезоне за победу в регулярном чемпионате КХЛ.
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