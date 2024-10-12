Потасовка с участием Басты произошла на матче Медиалиги

Блогер-миллионник Литвин ударил болельщика СКА из-за оскорбительной кричалки в свой адрес, после завязалась потасовка с участием представителей команд и болельщиков

Владелец команды Медиалиги Lit Energy Максим Литвин во время матча с ростовским СКА подбежал к трибуне соперника и ударил фаната. Видео произошедшего в своем Telegram-канале опубликовал корреспондент «Спорт-Экспресса» Севастиан Терлецкий.

После у трибун началась потасовка с участием фанатов и представителей команд, включая рэпера Баста (Василий Вакуленко), который владеет СКА.

Как сообщает журналист Иван Карпов, Литвин ударил болельщика СКА из-за оскорбительной кричалки в свой адрес. Из-за нападения на фаната и спровоцированной драки Литвин был удален, после чего игра продолжилась.

Глава Медиалиги Николай Осипов назвал поведение Литвина недопустимым.

«То, что я видел, — этого вполне достаточно, чтобы говорить о долгосрочной дисквалификации Литвина. Дисквалификация может быть больше, чем до конца сезона», — заявил Оспиов корреспонденту «Спорт-Экспресса» Севастиану Терлецкому.

Литвин также является стримером и блогером-миллионником. На его Yotube-канал подписано более 12 млн человек, Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) — 15 млн.