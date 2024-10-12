Потасовка с участием Басты произошла на матче Медиалиги
Владелец команды Медиалиги Lit Energy Максим Литвин во время матча с ростовским СКА подбежал к трибуне соперника и ударил фаната. Видео произошедшего в своем Telegram-канале опубликовал корреспондент «Спорт-Экспресса» Севастиан Терлецкий.
После у трибун началась потасовка с участием фанатов и представителей команд, включая рэпера Баста (Василий Вакуленко), который владеет СКА.
Как сообщает журналист Иван Карпов, Литвин ударил болельщика СКА из-за оскорбительной кричалки в свой адрес. Из-за нападения на фаната и спровоцированной драки Литвин был удален, после чего игра продолжилась.
Глава Медиалиги Николай Осипов назвал поведение Литвина недопустимым.
«То, что я видел, — этого вполне достаточно, чтобы говорить о долгосрочной дисквалификации Литвина. Дисквалификация может быть больше, чем до конца сезона», — заявил Оспиов корреспонденту «Спорт-Экспресса» Севастиану Терлецкому.
Литвин также является стримером и блогером-миллионником. На его Yotube-канал подписано более 12 млн человек, Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена) — 15 млн.
Депутат ответил на обвинения в попытке заказа покушения на Кадырова
«Сэры Геи в Форин-офисе». Как Джонсон описал встречу с Лавровым в Москве
Татьяна Ким призвала мужа «не спасать ее разборками в стиле 1990-х»
Илон Маск представил беспилотное «роботакси»
Список лауреатов Нобелевской премии 2024 года
Закрылся единственный европейский филиал МГУ
Власти снизили один из порогов для обязательной продажи валютной выручки
Власти назвали минимальный размер пенсии москвичей
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов