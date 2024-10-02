Игрока «Манчестер Сити» задержали за кражу телефона после фото в туалете
Полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Португалии Матеуса Нунеса задержали за кражу дорогого мобильного телефона в мадридском ночном клубе, сообщает Efe.
Газета El Mundo пишет, что инцидент произошел в сентябре. Нунес забрал телефон у 58-летнего человека, который, по мнению игрока, сфотографировал его без разрешения в туалете.
Полиция отпустила 26-летнего футболиста через несколько часов после взятия показаний, ему еще предстоит предстать перед судом.
Нунес провел две игры на чемпионате Европы в Германии, а всего на его счету 16 матчей и два гола за сборную Португалии.
С сентября прошлого года Нунес играет за «Манчестер Сити».
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