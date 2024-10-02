Игрока «Манчестер Сити» Нунеса задержали за кражу телефона после фото в туалете

Игрока «Манчестер Сити» задержали за кражу телефона после фото в туалете

Матеус Нуньес в сентябре попал в полицейский участок после того, как в ночном клубе отобрал телефон у человека, сфотографировавшего его без разрешения

Матеус Нунес (справа) (Фото: Carl Recine / Getty Images)

Полузащитника «Манчестер Сити» и сборной Португалии Матеуса Нунеса задержали за кражу дорогого мобильного телефона в мадридском ночном клубе, сообщает Efe.

Газета El Mundo пишет, что инцидент произошел в сентябре. Нунес забрал телефон у 58-летнего человека, который, по мнению игрока, сфотографировал его без разрешения в туалете.

Полиция отпустила 26-летнего футболиста через несколько часов после взятия показаний, ему еще предстоит предстать перед судом.

Нунес провел две игры на чемпионате Европы в Германии, а всего на его счету 16 матчей и два гола за сборную Португалии.

С сентября прошлого года Нунес играет за «Манчестер Сити».