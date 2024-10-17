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Петр Фрадков стал кандидатом на пост главы федерации легкой атлетики

Председатель ПСБ Фрадков стал кандидатом на пост главы федерации легкой атлетики
Министерство спорта поддержало кандидатуру Фрадкова на пост главы Всероссийской федерации легкой атлетики. Конференция, на которой изберут нового президента ВФЛА, пройдет 23 ноября
Петр Фрадков
Петр Фрадков (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков выдвинут на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщил в телеграм-канале министр спорта Михаил Дегтярев.

«Конференция состоится 23 ноября в Москве. Министерство спорта поддерживает его кандидатуру. Обсудили это с ним во время рабочей встречи», — написал Дегтярев.

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Фото:Clive Brunskill / Getty Images

По словам министра, на протяжении двух лет реализуется программа Фрадкова «по восстановлению позиций ВФЛА на международной арене». «Кроме того, под председательством Фрадкова попечительский совет проголосовал за внедрение долгосрочной стратегии развития ВФЛА до 2030 года, усиление работы с региональными федерациями, что также стало положительным сигналом для легкоатлетического сообщества», — заключил Дегтярев.

Президентом ВФЛА с ноября 2020 года является Петр Иванов. В сентябре его назначили гендиректором «Росатом Логистики» (бывшая «Русатом Карго») — новым единым логистическим дивизионом госкорпорации, который будет управлять и координировать работу всех активов этого направления. Также Иванов стал президентом транспортной группы FESCO. 

46-летний Фрадков с января 2022 года возглавляет попечительский совет Всероссийской федерации легкой атлетики. Председателем ПСБ Фрадков является с сентября 2018 года.

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