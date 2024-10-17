Почему в России сокращают число спортивных федераций

Российские федерации по гимнастическим видам объединились в единую организацию. Такому же примеру последуют водных видах, и каноисты. Объединят ли федерации в других видах и в чем причины слияния — в материале «РБК Спорт»

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Министр спорта России Михаил Дегтярев сообщил о создании третьей объединенной федерации.

Всероссийскую федерацию гребли на байдарках и каноэ и Федерацию гребного слалома России объединят в одну организацию. Министерство выдвинуло главу Всероссийскую федерацию гребли на байдарках и каноэ Евгения Архипова на пост президента объединенной организации.

В апреле в России началась тенденция объединения видов спорта в соответствии с международными организациями.

Первыми объединились пять гимнастических федераций (Всероссийская федерация художественной гимнастики (ВФХГ), Федерация спортивной гимнастики России (ФСГР), Федерация прыжков на батуте России, Федерация спортивной акробатики России и Всероссийская федерация спортивной аэробики). Объединенную Федерацию гимнастики России 1 октября возглавил глава РЖД Олег Белозеров. Он был единственным кандидатом на этот пост.

В этот же день стало известно, что федерации водных видов спорта объединятся в одну.

В новую организацию войдут четыре федерации: плавания, синхронного плавания России (президент — Ольга Брусникина), водного поло России (Евгений Шаронов), прыжков в воду (Станислав Дружинин).

«Этот шаг позволит создать более сильную и скоординированную структуру, способную эффективно развивать наши спортивные дисциплины», — заявил 1 октября президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников, которые координирует работу всех федераций с World Aquatics.

Безальтернативным кандидатом в президенты Федерации водных видов спорта России является миллиардер Дмитрий Мазепин, выборы пройдут 30 октября.

Идея объединения водных видов спорта в одну организацию обсуждалась давно. В частности, оказавшийся в 2021 году под следствием Алексей Власенко во втором десятилетии пытался объединить всех организации, став президентом сразу трех федераций (водное поло, прыжки в воду, синхронного плавания).

Каковы причины для объединения

Россия является одной из немногочисленных стран, где существуют федерации по каждой дисциплине крупного объединения видов, который регулирует одна международная организация.

Самый очевидный плюс от объединения — улучшение координации с международными организациями. Практически во всех мультиспортивных федерациях каждую страну представляет по одному представителю. На данный момент представители от России отвечают в международных федерациях также за непрофильные виды.

К примеру, глава Федерации спортивной гимнастики Василий Титов на протяжении многих лет также отвечал за синхронную гимнастику, прыжки на батутах, а президент Федерации плавания Сальников — за водное поло, прыжки в воду и синхронное плавание, к которым он никогда не имел отношения.

По словам Дегтярева, объединение скажется и на финансировании, поскольку непопулярным видам не придется в одиночку искать спонсоров. К тому же, Федерации гимнастики и водных видов возглавили представители крупного бизнеса.

Какие федерации еще могут объединиться

Объединятся ли лыжные виды спорта

Во время выборов президента Федерации гимнастики России Дегтярев заявил, что изменения назрели в лыжах, гребле и других видах.

Сразу после слов министра президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский заявил «РБК Спорт», что новость об объединении федераций не стала неожиданной, но официальная информация до него пока не поступала.

«Информация об объединении для нас не новая. Где-то года два такие разговоры ведутся. Если не ошибаюсь, еще Игорь Евгеньевич Левитин прорабатывал техническую возможность объединения федераций по опыту международных организаций. Что касается сейчас, то каких-либо решений или указаний «сверху» до нас не доходило. Но видим изменения, которые происходят в федерациях летних видов, поэтому не исключаем, что это может быть и в лыжах. Но повторюсь, что в этом нет никакой неожиданности», — отметил Дубровский.

«Все делается с точки зрения целей и задач, которые поставил президент на перспективный период до 2030-го года по развитию физической культуры и спорта, — добавил он. — Объединение федераций — это одна из мер, которые необходимы для этого. Но никаких подробностей и деталей у нас нет».

По мнению Дубровского, объединение с точки зрения популяризации видов спорта оправдано.

«А с точки зрения развития видов спорта детского и детско-юношеского, пока непонятно как будут сохранены коллективы федераций. Если говорить о международной федерации, то она не занимается развитием детского спорта, а занимается популяризацией и проведением международных соревнований. Я считаю, что роль всероссийских федераций более глубока, чем международных. Посмотрим, как будет в гимнастике и плавании», — заключил Дубровский.

В лыжных видах, которые регулирует Международная федерация лыжных видов спорта и сноубординга (FIS), пока опровергают сообщения об объединении.

Глава Федерации лыжных гонок России Елене Вяльбе заявила «РБК Спорт», что не может комментировать возможное объединение федераций по лыжным видам спорта, поскольку лично ей никто не сообщал об этом.

Глава Федерации лыжных гонок России Елене Вяльбе заявила «РБК Спорт», что с ней лично никто объединение не обсуждал.

«Мне лично никто ничего не говорил, поэтому я это не комментирую. Только средства массовой информации почему-то решили, что это объединение будет. Поэтому я ничего не комментирую», — сказала Вяльбе.

Источник, знакомый в ситуацией, сообщил «РБК Спорт», что «федерации по лыжным видам уже выработали общую позицию и в ближайшее время объявят о ней».

В FIS от каждой страны может войти не более одного представителя. Для этого в России была создана объединение федераций — Ассоциация лыжных видов спорта, которую возглавляет Елена Вяльбе. Ассоциация выполняет лишь представительскую функцию в FIS и не регулирует лыжны виды в стране.

«Не дождутся». Объединят ли конькобежные виды

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Также могут быть объединены Федерации фигурного катания России и Союз конькобежцев России. Международные соревнования по этим видам проходят под эгидой Международный союз конькобежцев (ISU). Однако Дегтярев на даннй момент не говорил о коньковых видах в контексте объединения.

Президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев 1 октября заявил об отсутствии необходимости объединять в одну федерацию конькобежные виды спорта.

«Не дождутся. Фигурное катание — это фигурное катание, а коньки и шорт-трек — отдельно. Есть ведущие мировые державы, где фигурное катание, шорт-трек и коньки существуют отдельно. Так устроено в большинстве стран, и зачем мы должны изобретать велосипед? ISU на таком объединении абсолютно не настаивает, более того, там даже поддержали разделение объединенной федерации в Казахстане несколько месяцев назад. Позиция ISU в этом вопросе очень гибкая», — приводит слова Гуляева ТАСС.

В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) никак не комментировали тему возможного объединения.