Bloomberg узнал о покупке Мейвезером жилья на Манхэттене на $402 млн

Мейвезер купил 60 объектов жилой недвижимости общей стоимостью $402 млн, большинство расположено в Верхнем Манхэттене, сообщил Bloomberg источник

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях 47-летний Флойд Мейвезер-младший заключил сделку о покупке нескольких объектов жилой недвижимости в Нью-Йорке общей стоимостью $402 млн, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Это крупная сделка для местного рынка недвижимости, который в значительной степени находится в стагнации из-за высоких процентных ставок по займам, отмечает агентство.

Мейвезер-младший приобрел более чем 60 объектов недвижимости, большинство из них расположены в Верхнем Манхэттене, отметил источник. Недвижимость ему продала компания Black Spruce Management, пишет издание.

Мейвезер по состоянию на март входил в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии журнала Sportico. Издание оценивало его общий заработок в $1,48 млрд.

Как отмечает Bloomberg, боксер уже инвестировал в недвижимость: по данным агентства, он вкладывался в гостиничный бизнес.

Мейвезер завершил профессиональную карьеру в 2017 году после боя с ирландским бойцом ММА Конором Макгрегором, всего американец одержал 50 побед в 50 боях на ринге. Он продолжаетпроводить выставочные поединки.