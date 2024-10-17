Bloomberg узнал о покупке Мейвезером жилья на Манхэттене на $402 млн
Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях 47-летний Флойд Мейвезер-младший заключил сделку о покупке нескольких объектов жилой недвижимости в Нью-Йорке общей стоимостью $402 млн, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Это крупная сделка для местного рынка недвижимости, который в значительной степени находится в стагнации из-за высоких процентных ставок по займам, отмечает агентство.
Мейвезер-младший приобрел более чем 60 объектов недвижимости, большинство из них расположены в Верхнем Манхэттене, отметил источник. Недвижимость ему продала компания Black Spruce Management, пишет издание.
Мейвезер по состоянию на март входил в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии журнала Sportico. Издание оценивало его общий заработок в $1,48 млрд.
Как отмечает Bloomberg, боксер уже инвестировал в недвижимость: по данным агентства, он вкладывался в гостиничный бизнес.
Мейвезер завершил профессиональную карьеру в 2017 году после боя с ирландским бойцом ММА Конором Макгрегором, всего американец одержал 50 побед в 50 боях на ринге. Он продолжаетпроводить выставочные поединки.
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