Роналду стал третьим в топ-50 самых богатых спортсменов в истории
Журнал Sportico обновил свой ежегодный рейтинг топ-50 самых высокооплачиваемых спортсменов.
Заработок посчитан за время их игровой карьеры и после ее окончания с учетом инфляции. В него включены заработная плата, бонусы, призовые деньги, выступления, гонорары, рекламные контракты. Все доходы указаны до вычета налогов и до выплаты гонораров агентам и адвокатам.
Лидером рейтинга остается шестикратный чемпион НБА Майкл Джордан, который заработал $3,75 млрд (с учетом инфляции). На втором месте гольфист Тайгер Вудс ($2,66 млрд), с пятой на третью строчку за год поднялся футболист Криштиану Роналду ($1,92 млрд).
В топ-10 также входят гольфист Арнольд Палмер ($1,76 млрд, скончался в 2016-м), баскетболист Леброн Джеймс ($1,7 млрд), гольфист Джек Никлаус и футболист Лионель Месси (по $1,67 млрд), футболист Дэвид Бекхэм ($1,5 млрд), теннисист Роджер Федерер ($1,49 млрд) и боксер Флойд Мейвезер ($1,48 млрд).
В общей сложности топ-50 самых высокооплачиваемых спортсменов заработали $50 млрд с поправкой на инфляцию ($35,5 млрд в номинальной основе). В список попали представители девяти видов спорта и 17 стран.
Бывшая первая ракетка мира Серена Уильямс остается единственной женщиной в топ-50. Она занимает 40-е место с $630 млн.
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