Мейвезер превзошел внука бывшего босса мафии в бою-реванше
Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях 47-летний Флойд Мейвезер-младший провел повторный выставочный поединок против Джона Готти III, 31-летнего внука бывшего главы семьи Гамбино нью-йоркской мафии.
Бой прошел в Мехико и продлился все восемь раундов. Победителя официально не объявляли, но Мейвезер уверенно доминировал на протяжении всего поединка, хоть и не отправил соперника даже в нокдаун.
Во втором раунде рефери остановил бой, чтобы вынести Мейвезеру предупреждение за удары по затылку, тот не согласился и в итоге судью боя вообще заменили.
После поединка соперники обнялись.
Первый поединок Мейвезера и Готти состоялся в июне 2023 года и завершился массовой потасовкой — в шестом раунде соперники перестали слушаться рефери и тот остановил бой. Тогда Готти набросился на Мейвезера, в потасовку ввязались выбежавшие на ринг представители команд боксеров. Вскоре драка возникла на трибунах и в подтрибунном помещении. Ее остановили только после вмешательства полиции.
Мейвезер завершил профессиональную карьеру в 2017 году после боя с ирландским бойцом ММА Конором Макгрегором, всего американец одержал 50 побед в 50 боях на ринге.
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