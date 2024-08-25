Мейвезер превзошел внука бывшего босса мафии в бою-реванше

Первый бой соперников в 2023 году завершился массовой дракой. Во втором поединке обошлось без нокаутов и нокдаунов, Мейвезер доминировал над Готти все восемь раундов, а судью по ходу боя заменили из-за недовольства экс-чемпиона

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Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях 47-летний Флойд Мейвезер-младший провел повторный выставочный поединок против Джона Готти III, 31-летнего внука бывшего главы семьи Гамбино нью-йоркской мафии.

Бой прошел в Мехико и продлился все восемь раундов. Победителя официально не объявляли, но Мейвезер уверенно доминировал на протяжении всего поединка, хоть и не отправил соперника даже в нокдаун.

Во втором раунде рефери остановил бой, чтобы вынести Мейвезеру предупреждение за удары по затылку, тот не согласился и в итоге судью боя вообще заменили.

После поединка соперники обнялись.

Первый поединок Мейвезера и Готти состоялся в июне 2023 года и завершился массовой потасовкой — в шестом раунде соперники перестали слушаться рефери и тот остановил бой. Тогда Готти набросился на Мейвезера, в потасовку ввязались выбежавшие на ринг представители команд боксеров. Вскоре драка возникла на трибунах и в подтрибунном помещении. Ее остановили только после вмешательства полиции.

Мейвезер завершил профессиональную карьеру в 2017 году после боя с ирландским бойцом ММА Конором Макгрегором, всего американец одержал 50 побед в 50 боях на ринге.