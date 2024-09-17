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ЦСКА нашел две судейские ошибки в матче с «Зенитом»

ЦСКА обратился в экспертно-судейскую комиссию по двум эпизодам матча с «Зенитом»
Армейцы обратились в экспертно-судейскую комиссию РФС по двум эпизодам: возможной игре рукой защитника «Зенита» перед забитым голом и решению не удалять Нуралы Алипа в концовке игры
Фото: ФК «Зенит» / ТАСС
Фото: ФК «Зенит» / ТАСС

ЦСКА обратился в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) при президенте РФС по двум эпизодам матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом». Об этом «Матч ТВ» сообщили в службе коммуникаций РФС.

Армейцы попросили рассмотреть возможную игру рукой защитника «Зенита» Вячеслава Караваева перед забитым голом на 43‑й минуте, а также решение главного арбитра Алексея Сухого не удалять защитника «Зенита» Нуралы Алипа на 82-й минуте.

«Зенит» обыграл ЦСКА в центральном матче тура Российской премьер-лиги
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Фото:Maksim Konstantinov / Global Look Press

ЦСКА 14 сентября уступил «Зениту» со счетом 0:1. Единственный гол забил Лусиано Гонду.

У Алипа и защитника ЦСКА Мойзеса в концовке игры произошла стычка после грубого подката казахстанца. По ее итогам оба игрока получили по желтой карточке.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК ЦСКА ФК Зенит
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