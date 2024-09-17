ЦСКА нашел две судейские ошибки в матче с «Зенитом»
ЦСКА обратился в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) при президенте РФС по двум эпизодам матча восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом». Об этом «Матч ТВ» сообщили в службе коммуникаций РФС.
Армейцы попросили рассмотреть возможную игру рукой защитника «Зенита» Вячеслава Караваева перед забитым голом на 43‑й минуте, а также решение главного арбитра Алексея Сухого не удалять защитника «Зенита» Нуралы Алипа на 82-й минуте.
ЦСКА 14 сентября уступил «Зениту» со счетом 0:1. Единственный гол забил Лусиано Гонду.
У Алипа и защитника ЦСКА Мойзеса в концовке игры произошла стычка после грубого подката казахстанца. По ее итогам оба игрока получили по желтой карточке.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Эльмана Пашаева задержали за обман мужа Блиновской. Видео
В Avito рассказали, где предлагают самые высокие средние зарплаты
Дмитрий Медведев предложил создать открытую базу «наших врагов»
Сергей Собянин показал, как будет выглядеть «Олимпийский» после реконструкции
Штраф за отсутствие ОСАГО увеличат до 5 тыс. руб.
Дзюба заявил о готовности сыграть за сборную России в нетрезвом виде
Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива
ЦБ предложил субсидировать выход компаний на рынок капитала
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов