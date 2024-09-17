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Военная операция на Украине ,  
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Курское «Динамо» в новом сезоне будет играть в другом городе

Курское баскетбольное «Динамо» в новом сезоне будет играть в Туле
Сюжет
Военная операция на Украине
В связи с отменой спортивных мероприятий в Курской области местное «Динамо», выступающее в высшем дивизионе женского чемпионата России по баскетболу, будет играть в Туле
Фото: kurskbasket.ru
Фото: kurskbasket.ru

Курское «Динамо», клуб высшего дивизиона женского чемпионата России по баскетболу, будет проводить домашние матчи в Туле. Об этом сообщается на сайте команды.

«Согласно приказу министра спорта России с 8 августа в Курской области отменены всероссийские и межрегиональные спортивные мероприятия. Запрет продлится до снятия режима чрезвычайной ситуации, объявленной в регионе. Таким образом, «Динамо» вынуждено временно покинуть родной спортивно-концертный комплекс», — говорится в сообщении.

Новой домашней ареной для команды станет многофункциональный спортивный центр «Тулица».

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Фото:John Moore / Getty Images

Первый матч нового сезона курское «Динамо» проведет в Туле 3 октября против одноклубниц из Новосибирска.

В прошлом сезоне «Динамо» дошло до полуфинала плей-офф, уступив «Нике» (Сыктывкар).

Подразделения ВСУ вошли в Курскую область 6 августа. С тех пор на приграничных территориях в регионе продолжаются бои.

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