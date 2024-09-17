Курское «Динамо» в новом сезоне будет играть в другом городе
Курское «Динамо», клуб высшего дивизиона женского чемпионата России по баскетболу, будет проводить домашние матчи в Туле. Об этом сообщается на сайте команды.
«Согласно приказу министра спорта России с 8 августа в Курской области отменены всероссийские и межрегиональные спортивные мероприятия. Запрет продлится до снятия режима чрезвычайной ситуации, объявленной в регионе. Таким образом, «Динамо» вынуждено временно покинуть родной спортивно-концертный комплекс», — говорится в сообщении.
Новой домашней ареной для команды станет многофункциональный спортивный центр «Тулица».
Первый матч нового сезона курское «Динамо» проведет в Туле 3 октября против одноклубниц из Новосибирска.
В прошлом сезоне «Динамо» дошло до полуфинала плей-офф, уступив «Нике» (Сыктывкар).
Подразделения ВСУ вошли в Курскую область 6 августа. С тех пор на приграничных территориях в регионе продолжаются бои.
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Эльмана Пашаева задержали за обман мужа Блиновской. Видео
В Avito рассказали, где предлагают самые высокие средние зарплаты
Дмитрий Медведев предложил создать открытую базу «наших врагов»
Сергей Собянин показал, как будет выглядеть «Олимпийский» после реконструкции
Штраф за отсутствие ОСАГО увеличат до 5 тыс. руб.
Дзюба заявил о готовности сыграть за сборную России в нетрезвом виде
Toyota поставила мировой рекорд по экономии топлива
ЦБ предложил субсидировать выход компаний на рынок капитала
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов