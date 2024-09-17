Норвежец Клебо заявил, что скучает по битвам с российскими лыжниками

Пятикратный олимпийский чемпион отметил, что выступать на соревнованиях без российских спортсменов непривычно, но он понимает, почему это происходит

Йоханнес Клебо (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Пятикратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клебо заявил, что ему не хватает на соревнованиях российских спортсменов. Лыжника цитирует портал Nettavisen.

«Конечно, непривычно, что их не допускают к участию в международных соревнованиях; ведь ты знаешь, что это хорошие лыжники, с которыми у тебя было много крутых поединков. Но есть фон, который все еще существует и который также не изменился со временем. Я скучаю по этим напряженным поединкам, но в то же время понимаю, что все так, как есть», — сказал Клебо.

Российские лыжники с 2022 года отстранены от соревнований под эгидой международной федерации (FIS).

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ранее говорила, что российские лыжники вряд ли вернутся на международные соревнования до 2028 года.

В прошлом сезоне у мужчин в топ-10 общего зачета Кубка мира было пять норвежцев, которые заняли места с первого по пятое.