Умер бывший тренер Шараповой и Сампраса
Бывший тренер российской теннисистки Марии Шараповой американец Роберт Лэнсдорп скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщает Tennis.com.
Причина его смерти не уточняется.
Лэнсдорп работал с четырьмя теннисистами, которые занимали первые места в мировых рейтингах, — Трейси Остин, Питом Сампрасом, Линдси Дэвенпорт и Шараповой. В общей сложности они выиграли 24 титула «Большого шлема» в одиночном разряде. Остин, Сампрас и Дэвенпорт были включены в Международный зал теннисной славы, а Шарапова близка к этому.
Лэнсдорп тренировал еще многих теннисистов, по крайней мере 20 из них достигали топ-50 в мировых рейтингах. В частности, он работал с россиянкой Анастасией Мыскиной, которая была второй ракеткой мира.
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