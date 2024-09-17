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Умер бывший тренер Шараповой и Сампраса

Умер бывший тренер Шараповой и Сампраса Роберт Лэнсдорп
Роберту Лэнсдорпу было 85 лет. Он работал с четырьмя первыми ракетками мира — Шараповой, Сампрасом, Трейси Остин и Линдси Дэвенпорт
Роберт Лэнсдорп и Мария Шарапова, 2003 год
Роберт Лэнсдорп и Мария Шарапова, 2003 год (Фото: Scott Halleran / Getty Images)

Бывший тренер российской теннисистки Марии Шараповой американец Роберт Лэнсдорп скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщает Tennis.com.

Причина его смерти не уточняется.

Лэнсдорп работал с четырьмя теннисистами, которые занимали первые места в мировых рейтингах, — Трейси Остин, Питом Сампрасом, Линдси Дэвенпорт и Шараповой. В общей сложности они выиграли 24 титула «Большого шлема» в одиночном разряде. Остин, Сампрас и Дэвенпорт были включены в Международный зал теннисной славы, а Шарапова близка к этому.

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Лэнсдорп тренировал еще многих теннисистов, по крайней мере 20 из них достигали топ-50 в мировых рейтингах. В частности, он работал с россиянкой Анастасией Мыскиной, которая была второй ракеткой мира.

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Мария Шарапова

теннисистка
19 апреля 1987 года
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