Умер бывший тренер Сафина и Федерера
Бывший тренер экс-первых ракеток мира россиянина Марата Сафина и швейцарца Роджера Федерера швед Петер Лундгрен скончался в возрасте 59 лет. Об этом сообщил телеканал SVT со ссылкой на детей Лундгрена.
Причина его смерти не уточняется.
В октябре 2023 года Лундгрен перенес ампутацию на левой ноге ниже колена из-за диабета.
Швед был профессиональным игроком в теннис, поднимался до 25-го места в мировом рейтинге и выиграл три турнира ATP в одиночном разряде. После завершения карьеры он стал успешным тренером.
Именно под его руководством Федерер выиграл свой первый турнир в 2001 году в Милане, а также первый титул «Большого шлема» в 2003 году на Уимблдоне.
Сафину Лундгрен помог вернуться в элиту после тяжелой травмы и завоевать титул на Australian Open 2005 года. Также швед работал с чилийцем Марсело Риосом, киприотом Маркосом Багдатисом, болгарином Григором Димитровым, швейцарцем Стэном Вавринкой, словачкой Даниэлой Гантуховой.
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