Умер бывший тренер Сафина и Федерера

Петеру Лундгрену было 59 лет. Швед успешно работал со многими известными теннисистами, под его руководством Федерер выиграл первый титул на турнире «Большого шлема», Сафин победил на Australian Open

Петер Лундгрен (Фото: Matthew Lewis / Getty Images)

Бывший тренер экс-первых ракеток мира россиянина Марата Сафина и швейцарца Роджера Федерера швед Петер Лундгрен скончался в возрасте 59 лет. Об этом сообщил телеканал SVT со ссылкой на детей Лундгрена.

Причина его смерти не уточняется.

В октябре 2023 года Лундгрен перенес ампутацию на левой ноге ниже колена из-за диабета.

Швед был профессиональным игроком в теннис, поднимался до 25-го места в мировом рейтинге и выиграл три турнира ATP в одиночном разряде. После завершения карьеры он стал успешным тренером.

Именно под его руководством Федерер выиграл свой первый турнир в 2001 году в Милане, а также первый титул «Большого шлема» в 2003 году на Уимблдоне.

Сафину Лундгрен помог вернуться в элиту после тяжелой травмы и завоевать титул на Australian Open 2005 года. Также швед работал с чилийцем Марсело Риосом, киприотом Маркосом Багдатисом, болгарином Григором Димитровым, швейцарцем Стэном Вавринкой, словачкой Даниэлой Гантуховой.