 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Умер бывший тренер Сафина и Федерера

Умер бывший тренер Сафина и Федерера Петер Лундгрен
Петеру Лундгрену было 59 лет. Швед успешно работал со многими известными теннисистами, под его руководством Федерер выиграл первый титул на турнире «Большого шлема», Сафин победил на Australian Open
Петер Лундгрен
Петер Лундгрен (Фото: Matthew Lewis / Getty Images)

Бывший тренер экс-первых ракеток мира россиянина Марата Сафина и швейцарца Роджера Федерера швед Петер Лундгрен скончался в возрасте 59 лет. Об этом сообщил телеканал SVT со ссылкой на детей Лундгрена.

Причина его смерти не уточняется.

В октябре 2023 года Лундгрен перенес ампутацию на левой ноге ниже колена из-за диабета.

Швед был профессиональным игроком в теннис, поднимался до 25-го места в мировом рейтинге и выиграл три турнира ATP в одиночном разряде. После завершения карьеры он стал успешным тренером.

Именно под его руководством Федерер выиграл свой первый турнир в 2001 году в Милане, а также первый титул «Большого шлема» в 2003 году на Уимблдоне.

Сафину Лундгрен помог вернуться в элиту после тяжелой травмы и завоевать титул на Australian Open 2005 года. Также швед работал с чилийцем Марсело Риосом, киприотом Маркосом Багдатисом, болгарином Григором Димитровым, швейцарцем Стэном Вавринкой, словачкой Даниэлой Гантуховой.

Венгрия предложила новую схему транзита нефти через Украину

Более 130 тыс. человек уехали из приграничья в Курской области

Дональд Трамп впервые после покушения на открытом воздухе. Видео

Путин поддержал автоматические выплаты для эвакуированных курян

Отправленный на военную операцию музыкант из Дании добился разрыва контракта с Минобороны

Гладков предупредил о проблемах с отоплением в Белгороде зимой

Camry за 4,7 млн. руб. Как изменились цены на Toyota

Маск планирует вживить миллионам людей импланты в мозг

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
теннис Роджер Федерер Марат Сафин
Марат Сафин фото

Марат Сафин

теннисист
27 января 1980 года
Материалы по теме
Кого из звезд тенниса ловили на допинге
Спорт
Джокович заявил, что не может назвать Федерера и Надаля друзьями
Спорт
Госдума прекратила депутатские полномочия Марата Сафина
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 23 августа
EUR ЦБ: 101,62 (-0,33) Инвестиции, 22 авг, 17:29 Курс доллара на 23 августа
USD ЦБ: 91,29 (-0,4) Инвестиции, 22 авг, 17:29
Cardano снова опередила Tron и вернулась в топ-10 крупнейших криптовалютКрипто, 13:49
Взбунтовавшиеся заключенные убили сотрудника ФСИН в ИК-19 под ВолгоградомОбщество, 13:46
СПВБ опровергла слухи о создании на ее основе криптобиржиКрипто, 13:42
ФСИН заявила о начале операции по освобождению заложников под ВолгоградомОбщество, 13:41
Гюндоган отказался от €37,5 млн и вернулся из «Барселоны» в «Ман Сити»Спорт, 13:36
Заключенные захватили заложников в колонии под Волгоградом⁠Общество, 13:27
Умер бывший тренер Сафина и ФедерераСпорт, 13:15
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Осужденный пожизненно серийный убийца признался еще в пяти убийствахОбщество, 13:14
Футболист «Зенита» перешел в английский клубСпорт, 13:09
Ракова рассказала о системе контроля качества глюкометров и тест-полосокГород, 13:02
Суд в Москве взыскал долги по ЖКХ с певца Сергея ЖуковаОбщество, 12:57
Власти Грузии решили оставить в Конституции стремление в ЕС и НАТОПолитика, 12:57
В Москве началось тестирование системы электронного голосованияГород, 12:50
В Эстонии предложили ограничить участие россиян в местных выборахПолитика, 12:45