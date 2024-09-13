Шарапова победила в голосовании фанатов на включение в Зал славы тенниса
Бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова выиграла голосование болельщиков на введение в Международный зал теннисной славы в Ньюпорте (США). Об этом сообщается на сайте организации.
Второе место заняли американцы Боб и Майк Брайаны, третье — канадец Даниэль Нестор.
«Я невероятно благодарна болельщикам по всему миру, которые поддерживали меня во время голосования. Это огромная честь — быть кандидатов на включение в Зал славы, а поддержка болельщиков делает это еще более особенным», — сказала Шарапова.
Чтобы быть избранным в Зал славы, кандидат должен получить 75% или более голосов жюри. За зрительское голосование кандидаты получают дополнительные проценты. Так, Шарапова получит дополнительные три процентных пункта к общему количеству голосов, братья Брайан — два, а Нестор — один дополнительный пункт.
Новые члены Зала славы будут объявлены в конце октября.
37-летняя Шарапова является единственной российской теннисисткой, побеждавшей за карьеру на всех соревнованиях серии «Большого шлема». Она дважды выигрывала «Ролан Гаррос» и по разу — US Open, Уимблдон и Australian Open. Спортсменка завершила карьеру в феврале 2020 года.
За свою карьеру Шарапова заработала $38,7 млн призовых, это четвертый результат в истории женского тенниса. Она была самой высокооплачиваемой спортсменкой в мире 11 лет подряд, Forbes оценивает ее состояние в $220 млн (данные от 2022 года).
Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК
В России активно распространяется коронавирус с новой мутацией
ЦБ повысил ключевую ставку до 19%
Путин назначил телеведущую Ираду Зейналову послом на Маврикий
Орбан заявил, что у него в рукаве есть козыри для мира на Украине
Как подорожает ипотека после повышения ключевой ставки
Власти Москвы объяснили направления на проверку фертильности
Туристка отсудила у МВД полмиллиона за срыв поездки в Таиланд
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов