«Ливерпуль» выиграл первый матч в сезоне с новым главным тренером

Встреча против «Ипсвича» завершилась со счетом 2:0. Мохаммед Салах стал новым рекордсменом по голам и результативным действиям в матчах первого тура АПЛ

Игроки «Ливерпуля» (Фото: Marc Atkins / Getty Images)

Футболисты «Ливерпуля» обыграли «Ипсвич» со счетом 2:0 в гостевом матче первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Голы забили Диогу Жота (60-я минута) и Мохаммед Салах (65).

«Ливерпуль» провел первый официальный матч с новым главным тренером — Арне Слотом. Голландец сменил немца Юргена Клоппа, который покинул команду по окончании прошлого сезона. Клопп был главным тренером «Ливерпуля» с 2015 года и привел его к победам в АПЛ, Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

Салах стал рекордсменом АПЛ, забив девятый гол в карьере в матчах первого тура. У Алана Ширара, Фрэнка Лэмпарда и Уэна Руни было восемь таких голов. У египтянина также теперь 14 результативных действий в матчах открытия АПЛ (девять голов и пять передач), он опередил Руни (13).

«Ипсвич» вернулся в этом сезоне в АПЛ спустя 22 года.

В следующем туре «Ливерпуль» 25 августа примет «Брентфорд», «Ипсвич» днем ранее в гостях сыграет с «Манчестер Сити».