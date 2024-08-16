Суперкомпьютер и букмекеры понизили шансы «Манчестер Сити» на чемпионство

В пятницу, 16 августа, стартует чемпионат Англии по футболу. Почему шансы «Манчестер Сити» на чемпионство снизились и кто составит ему конкуренцию — в материале «РБК Спорт»

Лучший бомбардир «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд (Фото: Naomi Baker / Getty Images)

«Манчестер Сити» с вероятностью 82% в пятый раз подряд станет чемпионом Англии. Такой прогноз дал суперкомпьютер Opta на основе 10 тыс. модуляций сезона с помощью искусственного интеллекта.

При этом Opta оценивает шансы «Сити» на чемпионство ниже, чем перед прошлым сезоном — тогда было 90,2%.

Весной 2024 года с «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы за титул до последнего тура боролся «Арсенал». Сейчас Opta оценивает вероятность чемпионства «канониров» в 12,2%, год назад — было 4,5%. По оценкам суперкомпьютера, «Арсенал» с вероятностью 61% финиширует в топ-2.

Однако из топ-клубов «Арсеналу» предстоит самый сложный старт. В первых пяти играх команда Микеля Артеты встретится с «Астон Виллой», «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити».

А самый легкий старт — у «Ливерпуля», у которого в первых пяти матчах в соперниках лишь одна команда из претендентов на топ-5 — «Манчестер Юнайтед».

«Ливерпуль» в последние годы является постоянным претендентом на титул, однако перед стартом нынешнего сезона он впервые уступил второе место в списке фаворитов. Шансы команды на победу оцениваются в 5,1%.

В мерсисайдском клубе, в отличие от «Сити» и «Арсенала», случились серьезные перемены. Ушел многолетний тренер Юрген Клопп. Немца сменил голландец Арне Солт, который ранее привел к успеху роттердамский «Фейенорд».

К тому же после ухода Клоппа «Ливерпуль» начал испытывать проблемы с подписанием значимых игроков. Уже шесть футболистов отказались от перехода в команду. В результате перед стартом мерсисайдский клуб потратил на трансферы 0 фунтов.

Также смена тренера произошла в лондонском «Челси», который возглавил Энцо Мареска. Итальянец в прошлом сезоне привел «Лестер» к победе в чемпионшипе и возвращению в премьер-лигу. Шансы клуба на титул оцениваются в 0,2%. При этом у «Челси» на дистанции в первые десять игр самый сложный старт.

Примечательно, что впервые перед стартом сезона Opta оценил шансы «Манчестер Юнайтед» на чемпионство как нулевые. Несмотря на прошлогодний провал, голландец Эрик тен Хаг продолжил руководить командой.

МЮ в очередной раз при тен Хаге стал одним из главных игроков на трансферном рынке. В межсезонье манкунианцы сконцентрировались на усилении обороны, приобретя трех защитников. При этом клуб устроил массовую закупку уроженцев Нидерландов, а также подписал французского центрального защитника «Лилля» Лени Йоро (€62 млн). За француза, как считают руководители «Реала», манкунианцы заплатили двойную стоимость.

Однако Йоро в первом же товарищеском матче получил травму, выбыв на три месяца. В МЮ нашли замену в лице голландца Маттейса де Лигта и при торгах с «Баварией» неудачно попытались скрыть травму Йоро. В результате де Лигт был куплен за €45 млн.

Как оценивают шансы команд на чемпионство букмекеры

Букмекеры, в отличие от суперкомпьютера, не считают «Манчестер Сити» безусловным фаворитом. Коэффициент на чемпионство команды Гвардиолы составляет 2,35, на «Арсенал» — 2,7. Разница незначительна для подобного рода ставок. Шансы «Сити» на чемпионство давно не оценивались настолько низко.

В первую пятерку претендентов также входят «Ливерпуль» — 8, «Челси» — 20 и «Манчестер Юнайтед» — 21.