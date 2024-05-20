«Ливерпуль» официально объявил имя нового главного тренера

Арне Слот станет первым голландцем во главе «Ливерпуля», он официально возглавит команду с 1 июня. Тренер пришел из «Фейенорда», с которым за три сезона выиграл чемпионат и Кубок страны и дошел до финала Лиги конференций

Арне Слот (Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images)

Голландец Арне Слот с 1 июня официально возглавит «Ливерпуль» вместо ушедшего Юргена Клоппа, сообщила пресс-служба клуба.

45-летний Слот на прошлой неделе подтвердил, что будет работать в «Ливерпуле».

Слот с 2021 года возглавлял «Фейенорд», с которым выиграл чемпионат (2023) и Кубок Нидерландов (2024), а в 2022-м дошел до финала Лиги конференций.

Он будет первым голландцем на посту главного тренера «Ливерпуля».

В этом сезоне «Ливерпуль» финишировал на третьем месте в АПЛ и выиграл Кубок лиги.

Клопп был главным тренером «Ливерпуля» с 2015 года и привел его к победам в АПЛ, Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.