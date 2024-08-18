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Адесанья проиграл второй подряд чемпионский бой UFC в среднем весе

Адесанья уступил дю Плесси и не смог вернуть чемпионский пояс UFC в среднем весе
Новозеландский боец нигерийского происхождения уступил в Австралии южноафриканцу Дрикусу дю Плесси
Исраэль Адесанья
Исраэль Адесанья (Фото: Carmen Mandato / Getty Images)

Новозеландский боец нигерийского происхождения Исраэль Адесанья уступил южноафриканцу Дрикусу дю Плесси в главном поединке турнира UFC 305, который прошел в австралийском Перте.

Бой завершился удушающим приемом в четвертом раунде.

Дю Плесси защитил титул чемпиона UFC в среднем весе, который завоевал в январе прошлого года благодаря победе над американцем Шоном Стриклэндом.

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Адесанья не смог третий раз в карьере завоевать чемпионский титул UFC в среднем весе. Впервые он стал чемпионом в октябре 2019 года, после чего провел пять успешных защит. В ноябре 2022-го Адесанья уступил бразильцу Алексу Перейре и ненадолго лишился титула, но уже в апреле в бою-реванше пояс Адесанья вернул. В следующем поединке он уступил Стриклэнду.

На счету 35-летнего Адесаньи стало 24 победы и четыре поражения в смешанных единоборствах. У 30-летнего дю Плесси 22 победы и два поражения.

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Иван Витченко Иван Витченко
При участии
Анна Сатдинова
смешанные единоборства (ММА) UFC Исраэль Адесанья Дрикус дю Плесси
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