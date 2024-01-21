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В UFC появился новый чемпион в среднем весе

Стриклэнд уступил дю Плесси и лишился титула чемпиона UFC в среднем весе
Американец Шон Стриклэнд уступил представителю ЮАР Дрикусу дю Плесси в главном поединке турнира UFC 297 в Торонто и лишился чемпионского титула
Дрикус дю Плесси
Дрикус дю Плесси (Фото: Steve Marcus / Getty Images)

Американский боец Шон Стриклэнд уступил южноафриканцу Дрикусу дю Плесси в главном поединке турнира UFC 297, который прошел в Торонто.

Американец проиграл раздельным решением судей.

Стриклэнд не смог защитить титул чемпиона UFC в среднем весе, который завоевал в сентябре прошлого года благодаря победе над Исраэлем Адесаньей.

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В активе 32-летнего Стриклэнда 28 побед и шесть поражений в ММА. У 30-летнего дю Плесси 21 победа и два поражения.

Южноафриканец впервые провел бой за чемпионский титул UFC, он занимал второе место в рейтинге промоушена в среднем весе.

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