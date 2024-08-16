Чемпион UFC в полутяжелом весе узнал следующего соперника

Бразилец Алекс Перейра 6 октября сразится в Солт-Лейк-Сити на турнире UFC 307 с американцем Халилом Раунтри

Алекс Перейра (Фото: Ian Maule / Getty Images)

Чемпион UFC в полутяжелом весе бразилец Алекс Перейра свой следующий бой проведет против американца Халила Раунтри на турнире в Солт-Лейк-Сити 6 октября. Об этом сообщается в телеграм-канале UFC.

Этот поединок станет главным на турнире UFC 307.

Перейра в своем последнем бою 30 июня победил чеха Иржи Прохазку нокаутом во втором раунде.

На счету 37-летнего Перейры стало 11 побед и два поражения в ММА, ранее он был чемпионом UFC в среднем весе. Титул в полутяжелом весе бразилец завоевал в ноябре 2023 года.

У 34-летнего Раунтри 13 побед и пять поражений. Он впервые поборется за титул UFC.

В рейтинге UFC лучших бойцов полутяжелого веса Раунтри сейчас занимает восьмую строчку. На втором месте россиянин Магомед Анкалаев, которому титульный бой пока не дают.