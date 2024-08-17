За какими футбольными матчами в России надо следить на выходных

На выходных стартует 5-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ). В нем может состояться возвращение Артема Дзюбы, «Зенит» сыграет без одного из лидеров, а «Спартак» попробует обыграть худшую команду лиги

Артем Дзюба (Фото: Sergey Elagin / Global look press)

Расписание матчей пятого тура

17 августа:

«Динамо» — «Крылья Советов» — 17:00 мск;

«Ростов» — «Оренбург» — 19:30;

«Динамо» — «Крылья Советов» — 17:00 мск; «Ростов» — «Оренбург» — 19:30; 18 августа:

«Химки» — «Зенит» — 15:00;

ЦСКА — Локомотив — 17:30;

«Краснодар» — Пари НН — 20:00;

«Химки» — «Зенит» — 15:00; ЦСКА — Локомотив — 17:30; «Краснодар» — Пари НН — 20:00; 19 августа:

«Акрон» — «Рубин» — 17:30;

«Динамо» (Махачкала) — «Ахмат» — 20:00.

Состоится ли возвращение Дзюбы

«Крылья Советов» начали сезон плохо. В первых четырех матчах самарцы сумели набрать только четыре очка. На этой неделе журналист Иван Карпов писал, что «Крылья» могу подписать форварда Артема Дзюбу, который в этом сезоне пока находится в статусе безработного. Однако ни один из руководителей самарцев не подтвердил эти данные. Источник «РБК Спорт» в клубе заявил, что переговоры на финальной стадии. Он не исключили, что до начала игры команды на выходных соглашение будет подписано.

Так или иначе «Крыльям«предстоит сыграть с московским «Динамо», который в этом сезоне победил в трех матчах и проиграл только в одном — «Зениту» — 0:1. При этом команда могла и не проиграть, если бы Муми Нгамелле реализовал пенальти в конце матча. Беспокойство вызывают фланги обороны «Динамо», пока они выглядят самыми уязвимыми. «Зенит» организовал свой победный гол через правый фланг обороны соперника, воспользовавшись ошибкой соперника, и в частности, недоработкой Хорхе Карраскаля, в оборонительной части эпизода.

Проблема «Зенита» и голевая серия Глушенкова

Особый интерес зрителей будет обращен к матчу «Химки» — «Зенит». Действующий чемпион пока идет сметает всех на своем пути, а новичок команды Максим Глушенков забил 7 голов в 4 матчах, чего не удавалось делать ни одну зенитовцу на старте сезона. Но матч не должен стать легкой прогулкой для команды Сергея Семака, поскольку его подопечным придется обойтись без одного из лидеров команды Вендела. Бразилец последние годы является ключевым игроком команды в атакующих комбинациях, часто выходя на роль плеймейкера. Полноценно заменить такого уровня игрока не получится, поскольку в команде на его позиции нет такого качества звезды.

Еще одна интрига — игра Зелимхана Бакаева. Футболист прошлый сезон провел в чемпионате ОАЭ, куда перебрался в аренду после того, как не закрепился в составе «Зенита». Права на него до сих пор принадлежат петербуржцам и будет интересно посмотреть, с каким настроем он выйдет на игру. В пользу действующего чемпиона России говорит статистика: «Химки» никогда не побеждали «Зенит».

Добьется ли «Спартак» победы?

В матче с «Факелом» москвичи могут столкнуться с той же проблемой, которая произошла на прошлой неделе — неспособность вскрыть соперника, который обороняется глубоко. В прошлом туре «Спартак» сыграл 0:0 с «Ахматом», имея огромное преимущество в голевых моментах и владении мячом. После игры главный тренер команды Деян Станкович говорил журналистам на пресс-конференции, что постарается решить вопрос с тем, как вскрыть оборону соперника, который обороняется так глубоко по ходу игры. Таким образом интересно, кого выберет Станкович в нападение с первых минут, юркого Манфреда Угальде или мощного Виллиана Жозе, хоть и не набравшего пока оптимальную форму?

Воронежцы на сегодняшний день — худшая команда РПЛ. На неделе руководство «Факела» уволило Игоря Черевченко и вернуло бывшего тренера команды Дмитрия Пятибратова. Матч пройдет в Москве, хотя изначально он планировался в Воронеже — в регионе отменили массовые мероприятия на фоне атаки Вооруженных сил Украины на соседнюю Курскую область.

Для «Спартака» матч будет особенным еще и потому, что в прошлом сезоне команда под руководством Гильермо Абаскаля проиграла в обоих матчах против «Факела», не забив ни одного мяча.

Московское дерби

Матч ЦСКА — «Локомотив» станет центральной встречей тура. Для главного тренера армейцев Марко Николича матч станет особенным, поскольку он впервые сыграет против своей бывшей команды, которую приводил к серебряным наградам РПЛ и победе в Кубке России.

ЦСКА пока отстает от «Локомотив» на два очка, но на своем поле вполне способен вырвать победу и обойти конкурента. Против ЦСКА «Локомотив» под руководством Николича провел 5 матчей и победил во всех.

«Локомотив» под руководством Михаила Галактионова временами оставляет приятное впечатление. Особенно восхищают молодые игроки команды Алексей Батраков, Дмитрий Воробьев и Вадим Раков. После ухода Глушенкова команда не только не потеряла в яркости, но и прибавила в атаке за счет вышеперечисленных игроков.