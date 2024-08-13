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Военная операция на Украине ,  
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Матч «Факела» со «Спартаком» перенесли из Воронежа в Москву

Сюжет
Военная операция на Украине
Ранее губернатор поручил временно приостановить проведение массовых мероприятий в Воронежской области. В итоге команды решили обменяться домашними матчами. Кроме того, ближайший матч «Факела» в Кубке России пройдет без зрителей
Фото: телеграм-канал ФК «Факел»
Фото: телеграм-канал ФК «Факел»

Матч пятого тура Российской премьер-лиги между воронежским «Факелом» и «Спартаком» перенесли в Москву, сообщается в телеграм-канале РПЛ.

Игра состоится 18 августа.

«В связи с решением администрации Воронежской области о проведении всех спортивных мероприятий без зрителей футбольный клуб «Факел» обратился в Российскую премьер-лигу с предложением об обмене домашними матчами со «Спартаком». Клуб и РПЛ поддержали эту инициативу, поэтому игра 5-го тура между этими командами пройдет в Москве на «ЛУКОЙЛ Арене», — сказал глава РПЛ Александр Алаев.

Кроме того, РФС объявил, что домашний матч «Факела» 15 августа против тольяттинского «Акрона» в Кубке России пройдет без зрителей.

Накануне губернатор Александр Гусев поручил временно приостановить проведение массовых мероприятий в Воронежской области для обеспечения безопасности.

Приграничные регионы России регулярно подвергаются атакам украинских беспилотников и обстрелам. В ночь на 11 августа над Воронежской областью было уничтожено более 15 беспилотников. Тогда около 100 жителей города временно остались без электричества. Воронежская область граничит с Белгородской и Курской областями, в которых введен режим КТО в связи с «повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины».

Подразделения ВСУ вошли в Курскую область 6 августа. С тех пор на приграничных территориях в регионе продолжаются бои.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Факел ФК Спартак Москва Воронеж Кубок России по футболу ФК Акрон
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