Рублев вышел в 1/4 финала «Мастерс» в Цинциннати, где может сыграть с Синнером

Рублев вышел в четвертьфинал «Мастерс» в Цинциннати

Российский теннисист в третьем круге без проблем американца Брэндона Накашиму. Его следующим соперником может стать итальянец Янник Синнер, первая ракетка мира

Андрей Рублев (Фото: Minas Panagiotakis / Getty Images)

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира ATP серии «Мастерс» в Цинциннати (США).

В третьем круге 26-летний россиянин, посеянный на турнире под шестым номером, победил американца Брэндона Накашиму, 49-ю ракетку мира, со счетом 7:6 (7:5), 6:1.

Его следующим соперником будет победитель пары Янник Синнер (Италия, первый номер рейтинга ATP) — Джордан Томпсон (Австралия, 32).

Россиянин третий раз в карьере вышел в 1/4 финала в Цинциннати, последний был в 2021 году. На том турнире в финале он уступил Александру Звереву из Германии.

Рублев занимает шестое место в мировом рейтинге. На счету россиянина 16 титулов ATP. На прошлой неделе он дошел до финала «Мастерса» в Монреале.

Турнир в Цинциннати с призовым фондом $6,79 млн завершится 19 августа. Он относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир ATP.