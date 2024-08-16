Рублев вышел в четвертьфинал «Мастерс» в Цинциннати
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира ATP серии «Мастерс» в Цинциннати (США).
В третьем круге 26-летний россиянин, посеянный на турнире под шестым номером, победил американца Брэндона Накашиму, 49-ю ракетку мира, со счетом 7:6 (7:5), 6:1.
Его следующим соперником будет победитель пары Янник Синнер (Италия, первый номер рейтинга ATP) — Джордан Томпсон (Австралия, 32).
Россиянин третий раз в карьере вышел в 1/4 финала в Цинциннати, последний был в 2021 году. На том турнире в финале он уступил Александру Звереву из Германии.
Рублев занимает шестое место в мировом рейтинге. На счету россиянина 16 титулов ATP. На прошлой неделе он дошел до финала «Мастерса» в Монреале.
Турнир в Цинциннати с призовым фондом $6,79 млн завершится 19 августа. Он относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир ATP.
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